Miercuri, la începutul buletinului de ştiri de la prânz, Maryam Moshiri a apărut pe ecrane cu degetul mijlociu și sprâncenele ridicate. Când şi-a dat seama că este în emisie, jurnalista de origine iraniană care lucrează pentru BBC din 2003 coborât rapid mâna. A început să citească serios și calm titlurile zilei.

Joi dimineață, şi-a cerut scuze, pe platforma X, fostă Twitter, spunând că a glumit cu echipa, prefăcându-se că numără invers pe degetele intrarea în emisie.

„Când am ajuns la 1, mi-am întors degetul în glumă și nu mi-am dat seama că va fi surprins de camera de filmat”, a explicat ea.

Hey everyone , yesterday just before the top of the hour I was joking around a bit with the team in the gallery.



I was pretending to count down as the director was counting me down from 10-0.. including the fingers to show the number. So from 10 fingers held up to one.



When…