În imagini, se vede cum o femeie oferea un interviu filmat pentru jurnaliști din Severodonețk. În spatele ei, se afla o vârstnică. La un moment dat, femeia observă ceva pe cer, moment în care o rachetă a lovit în dreptul unde se aflau.

Din primele informații, femeia a supraviețuit atacului, potrivit NEXTA.

Vă avertizăm că imaginile vă pot afecta emoțional!

