Armata ucraineană, care recunoaște doar ocazional bombardamentele efectuate de ruși asupra unor amplasamente militare, a confirmat atacul cu rachete și informația că există victime, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Trei soldați, inclusiv unul care a fost martor la atac, au vorbit despre o lovitură cumplită, îndreptată împotriva unor voluntari veniți din Statele Unite, Columbia, Taiwan, Danemarca și alte țări pentru a lupta de partea Ucrainei împotriva invadatorilor ruși.

Mărturiile unui voluntar din Florida

Potrivit The New York Times, atacul a avut loc pe 21 iulie și a vizat o tabără de antrenament din apropierea orașului Kropîvnîțkîi, situat în centrul Ucrainei. Soldații citați de ziarul american spun că rușii au atacat la prânz, când de regulă soldații iau masa.

Un recrut american din statul Florida spune că a scăpat teafăr și nevătămat din cea mai puternică explozie pe care a auzit-o vreodată. El afirmă că a văzut cel puțin 15 voluntari morți și peste 100 răniți.

Atacul a provocat un incendiu la un depozit de muniții – incendiu care a provocat mai multe explozii și a pus în dificultate acordarea de îngrijiri medicale pentru răniți și evacuarea acestora. Alarma antiaeriană nu a răsunat înainte ca racheta rusească să lovească tabăra de antrenament.

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Autoritățile ucrainene au deschis o anchetă

Un purtător de cuvânt al Legiunii internaționale de sub egida spionajului militar ucrainean (HUR), unitatea care a fost lovită pe 21 iulie de racheta rusească, a declarat că o anchetă este în curs și a refuzat să dezvăluie numărul victimelor.

Voluntarii străini sunt înrolați fie direct în armata ucraineană, fie în două legiuni internaționale dedicate, dintre care una subordonată forțelor armate și cealaltă HUR. Soldații străini au parte de un nivel salarial la fel ca ucrainenii, de la 1.000 la 1.750 de dolari pe lună, plus bonusuri care pot depăși 3.000 de dolari pe lună. Rusia a înrolat, de asemenea, prin diverse metode soldați străini, inclusiv mii de nord-coreeni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE