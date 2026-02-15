Muncitorii la negru, inclusiv copii de 8 ani, erau forțați să lucreze în condiții inumane. Un adevărat lagăr de concentrare a fost descoperit la Palazzolo sull’Oglio, unde carabinierii au intervenit vineri, 13 februarie, aplicând sigilii și amenzi uriașe de peste 100.000 de euro.

Descinderea a avut loc la o hală industrială care, în acte, figura ca sediu al unei societăți pentru prelucrarea materialelor plastice, aparținând unei românce în vârstă de 23 de ani, rezidentă în Crema. În spatele afacerii însă se ascundeau numeroase ilegalități.

În interiorul clădirii, carabinierii au identificat 23 de cetățeni moldoveni, toți aflați ilegal în Italia. Niciunul dintre ei nu avea contract de muncă. Printre aceștia se aflau și 8 minori, cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani. Copiii erau puși să muncească într-un context lipsit de cele mai elementare condiții de siguranță și igienă.

În urma descinderilor, un cetățean moldovean în vârstă de 30 de ani a fost arestat pentru reintrare ilegală pe teritoriul Italiei, acesta fiind deja vizat de un ordin de expulzare anterior. Patroana firmei este cercetată pentru muncă la negru.

Hala a fost pusă sub sechestru și au fost aplicate sancțiuni de peste 100.000 de euro, fiind suspendată imediat activitatea.

Minorii și părinții acestora găsiți în fabrică au fost predați Serviciilor Sociale din cadrul Primăriei Palazzolo sullOglio și vor fi plasați în centre de protecție. Pentru ceilalți cetățeni care se aflau ilegal în Italia au fost demarate procedurile de expulzare.

Ce este toxina broaștei săgeată, otrava cu care Rusia l-a omorât pe Aleksei Navalnîi, potrivit anunțului Marii Britanii
