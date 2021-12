Fabrizio Cesini, care are șaizeci de ani, antreprenor din Montelupone (Macerata), are prima conversație online cu Ancuța Balagiu în iulie 2019. Românca are 40 de ani, îi spune că e singură și trăiește în Sânpetru Mare, în Timiș. Se înfiripă o poveste de iubire online între ei și femeia îi promite că va merge în Italia, să muncească pentru compania lui.

Între timp, începe să-i ceară bani pentru tot, inclusiv pentru șapte înmormântări dintr-un lanț absurd de morți. Realizatorul reportajului, Luigi Pelazza l-a adus în România pe Fabrizio, pentru a-l ajuta să descopere înșelătoria.

Când s-a întâlnit cu femeia, Ancuța a susținut că a jucat toți cei 132.000 de euro la păcănele. Până în acel moment, Fabrizio a povestit cum a fost convins să trimită atât de mulți bani unei necunoscute, practic.

La început, femeia a cerut sume mici, susținând că nu are bani să plece din România, nici să divorțeze, apoi, într-o zi, i-a spus italianului că i-a murit tatăl. I-a trimis apoi imagini de la presupusa înmormântare în care apărea o coroană pe care era scris numele lui Fabrizio.

Apoi i-a murit bunica, italianul a plătit și pentru înmormântarea ei. Bărbatul a avut atunci primul semn de îndoială și i-a cerut Ancuței să-i spună când primește banii înapoi, românca i-a zis că are o casă și garantează cu ea. Apoi i-a murit mama. Alți bani trimiși pentru înmormântare.

În primele șase luni după ce a cunoscut-o pe româncă, i-a trimis 35.000 de euro. Cadouri, biciclete, bani pentru renovarea casei, pentru lemne că a venit iarna, pentru repararea mașinii care fusese avariată într-un accident. Ancuța i-a făcut cunoștință italianului cu o prietenă Ana Negre, care, spunea ea avea 4 copii. Cel mai mare se numea Claudiu și vorbea destul de bine italiană, îi spunea italianului tată, acesta i-a cumpărat o motocicletă. În septembrie 2020 Ancuța l-a anunțat că adolescentul a murit. Așa a mai plătit Fabrizio încă o înmormântare.

Apoi Ana Negre a decis să plece în Italia cu ceilalți trei copii. Fabrizio i-a plătit pașapoartele copiilor și biletele de autocar. Numai că Ancuța l-a sunat și i-a spus că Ana și șoferul autocarului sunt pozitivi la coronavirus, că femeia a făcut febră 38, apoi, după 48 de ore, a murit în spitalul din Timișoara.

Ancuța i-a spus italianului că Ana Negra și-a scris testamentul înainte să moară și casa și terenul ale cărei proprietare era ea, în Sânpetru Mare, i le-a lăsat lui. După care mai moare o rudă și alți bani vin în România, pentru a cincea înmormântare.

Intră în scenă Alexandra, mama unui băiețel de 14 ani care are nevoie de o operație în Turcia, fiind invalid. Italianul plătește, apoi, Alexandra dispare. Fabrizio primește un telefon de la cineva care s-a prezentat ca fiind directorul spitalului și care i-a spus că a murit și Alexandra. Ancuța a cerut alți bani de înmormântare. A murit apoi și băiatul și era nevoie să fie adus în țară.

În cele din urmă, Fabrizio a ajuns să-și spună povestea reporterului de la Mediaset, care a trimis în România un investigator privat. Apoi l-a adus și pe bărbatul păgubit de 132.000 de euro, care credea că e proprietarul unei case și al unui teren la Sânpetru Mare.

Ajuns în Timiș, Fabrizio ave să descopere înșelătoria, dar și să se întâlnească, în sfârșit, cu Ancuța. Mai întâi a aflat că Ana Negre e de fapt mama româncei și că trăiește. Apoi că locuința în care trăiește aceasta, împreună cu Ancuța și soțul ei, e a statului, locuință comună.

Ba chiar s-a întâlnit cu soțul femeii, a cărui voce o recunoaște de la telefon: e adolescentul care îi spunea tată și despre care i s-a spus că a murit. Acum conducea un Audi A6.

Pe Ancuța, Fabrizio și echipa de la Mediaset au găsit-o într-un bar din comună, juca la păcănele. Plângând, a recunoscut toată înșelătoria. A amenințat că se sinucide dacă Fabrizio nu o angajează ca să-i poată plăti suma pe care i-a luat-o. Apoi, într-un final de roman, a încercat să-l mai păcăleascăodată pe italian ca să-i mai dea niște bani.

