În urmă cu 9 ani, Răzvan Simion divorța de Diana, femeia cu care are doi copii. Ulterior, prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a refăcut viața alături de Lidia Buble, dar relația lor s-a încheiat în urmă cu câțiva ani, după 5 ani de iubire. Diana Simion a stat o perioadă singură pentru a-și pune ordine în gânduri și a se concentra asupra copiilor, iar când s-a simțit pregătită să aibă din nou o relație l-a întâlnit pe Radu Biță, bărbatul cu care s-a și căsătorit în anul 2021. Fosta soție a lui Răzvan Simion l-a întâlnit pe actualul partener în anul 2019, la 4 ani de la divorț.

În prezent, Diana Simion locuiește în Timișoara alături de cei doi copii, Tudor și Ianca. După ce lucrurile s-au așezat în viața sa, ea a absolvit Facultatea de Psihologie, iar acum are propriul cabinet în Timișoara. Diana Simion a reușit să termine facultatea cu media 9,90 și a fost foarte mândră de rezultatele sale.

„Cel mai frumos cadou de ziua mea pe care mi l-am oferit vreodată este absolvirea Facultății de Psihologie cu media 9,90. Astăzi, una dintre dorințele care m-au însoțit constant de-a lungul vieții mele, cum te însoțește prin viață un bun prieten, pe care îl simți lângă ține chiar și atunci când nu este acolo, a devenit realitate.

Am muncit enorm în acești trei ani, dar am și crescut pe măsură, și sunt mândră nu numai pentru realizările mele, ci și pentru că pot spune asta fără să mă simt ridicol, cum m-aș fi simțit în trecut. Am întâlnit pe acest drum profesori și mentori extraordinari, de la care am învățat și învăț enorm, și nu pot decât să le mulțumesc cu recunoștință pentru tot”, a transmis ea la vremea respectivă.

Diana Simion a păstrat o relație civilizată cu Răzvan Simion după divorț și au păstrat legătura de dragul celor doi copii pe care îi au împreună. Ei se mai întâlnesc rar în formulă completă, atunci când Ianca și Tudor au nevoie ca ambii părinți să le fie alături.

După divorțul de prezentatorul TV, Diana a dispărut complet din lumina reflectoarelor și s-a concentrat asupra familliei și a carierei sale. Cu toate acestea, fosta soție a lui Răzvan Simion este activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu cei care o urmăresc detalii despre viața sa profesională, dar și personală. De asemenea, Diana a păstrat numele de familie al lui Răzvan Simion, dar l-a luat și pe cel al actualului soț, astfel că numele său este acum Diana Simion Biță.

Cum a început povestea de iubire dintre Diana Simion și Radu Biță

Se cunosc de 20 de ani, dar s-au apropiat în 2019. „Ne cunoaștem de vreo 20 de ani, însă abia acum… Ne-am revăzut, cu ocazia unui eveniment, unde am socializat și s-a întâmplat ce se întâmplă în continuare. Sunt un om simplu, nu am averi, muncesc mult, îmi place să trăiesc liniștit. Diana mă ajută, ne susținem reciproc”, a spus timișoreanul într-un interviu pe care l-a acordat în trecut, potrivit Wowbiz.

