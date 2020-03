De Sidonia Bogdan,

Sardinia face parte din ceea ce numim „ zona albastră”, un concept inițiat de cercetătorul demograf Giovanni Pes care a studiat zonele de glob în care se înregistrează cea mai lungă speranță de viață. Cinci astfel de zone se găsesc pe tot globul, iar insula sarzilor este una dintre ele.



Sardinia este insula în care, de regulă, jurnaliști din întreaga lume documentează reportaje cu vârstnici de peste 100 de ani care trăiesc sănătoși și fericiți pe insulă.

Ce măsuri au luat autoritățile din Sardinia

Antonio Todde, explică cnn.com într-o reportaj, a fost primul bărbat care a atins vârsta de 110 ani, a murit în anul 2002 la vârsta de 113 ani și a trăit într-un sat din Sardinia, Tiana.



Proporția de persoane cu vârsta de peste 100 de ani din Tiana este de trei ori mai mare decât în restul Sardiniei și din Italia continentală.



Ce măsuri au luat autoritățile sarde pentru a-și proteja vârstnicii de pandemia care a cuprins Italia? Izolarea completă de continent și distanțarea socială.



Mulți italieni care locuiesc în Nordul Italiei, focarul zero al pandemiei, au case de vacanță în Sardinia.



„S-au speriat și au vrut să vină aici. Autoritățile i-au fost băgat pe toți în carantină timp de 14 zile. De câteva zile, nu mai are voie să intre nimeni pe insulă”, explică Maria.



„Zboruri închise, porturile închise pentru pasageri și deschise numai pentru tirurile cu mărfuri. Până acum câteva zile, oricine intra în Sardinia era obligat să intre în carantină pentru 14 zile, timp în care nu avea voie să iasă deloc din casă nici măcar la cumpărături”, explică Maria Ionescu, o româncă cu dublă cetățenie, care lucrează la o companie aeriană din orașul Olbia.



Pe toată insula au fost înregistrați până acum 77 de italieni infectați cu coronavirus, un număr mic prin comparație cu explozia de pe continent.



„Eu și prietenul meu suntem în carantină, pentru că pandemia ne-a prins în vacanță. Am reușit să intrăm pe insulă, dar nu avem voie să ieșim afară din casă. Am semnat un act pe proprie răspundere că respectăm regulile de izolare. Cumpărăturile ni le facem online, iar comanda vine în două zile, pentru că cererile sunt multe. Poliția controlează străzile, iar dacă am ieși, am risca să fim condamnați la trei luni închisoare și amendă”, explică Maria Ionescu, pentru cititorii Libertatea.

Temeri de recesiune economică

Compania aeriană la care lucrează recomandă munca de acasă. „Sunt câteva departamente operative care nu puteau fi închise, iar pentru acele departamente se merge la muncă, dar în rest, recomandarea este munca la domiciliu”, mai spune ea.

Întrebată dacă o încearcă sentimente de panică, Maria a răspuns că nu. „Pe termen lung, mă tem de efectele economice, din cauza asta prefer să nu îmi dau numele real. Nu doresc să dau pretexte companiei la care lucrez de concediere pe fondul acestei crize”, a explicat ea, iar Libertatea a ales să îi publice mărturiile sub pseudonim.

