O rusoaică a fugit în Ucraina pentru a fi alături de soțul ei luat prizonier. Cum a reacționat bărbatul

Pentru prima dată de la începutul invaziei pe scară largă, soția unui prizonier rus de război a sosit în Ucraina. Irina Krînina a venit din Krasnoiarsk cu cele două fiice ale lor, de 7 și 10 ani.

Pe 7 iulie, Evgheni Kovtkov a fost capturat. Irina a aflat de 5 zile mai târziu, de pe canalele ucrainene de Telegram.

„Pe 12 iulie, am găsit videoclipul. Am mers imediat la biroul de înrolare militară. Timp de 4 săptămâni, am încercat să-l fac să fie recunoscut ca prizonier de război. Videoclipul nu a fost un argument pentru ei, deoarece mi s-a spus că singurul organism care îl poate recunoaște ca prizonier de război este unitatea din care face parte. Ei au nevoie de un raport de la comandant”, a explicat rusoaica.

Capturat de veteranii Azov, pe 7 iulie

Irina a menționat că soțul ei a fost capturat de Brigada 3 Separată de Asalt, fondată din veterani ai Batalionului Azov.

Ea menționează că bărbatul a fost recrutat în a noua zi de mobilizare, pe 29 septembrie 2002 „i s-a înmânat citație, iar pe 30 a fost la biroul de înrolare și nu a fost eliberat”.

De la bun început, am avut o atitudine extrem de negativă față de război, deoarece cred că în secolul 21 nu este nevoie să purtăm războaie. Este mai bine să vă așezați la masa negocierilor și să discutați totul… De ce trebuie să moară oamenii? Irina Krînina:

Femeia a început să caută soluții pentru a fi alături de soțul ei luat prizonier. Pentru a părăsi Rusia pentru Ucraina, a fost construită o întreagă „schemă”. Femeia a așteptat o viză timp de câteva săptămâni.

Evgheni și Irina, la revedere

„Schema” de a fugi în Ucraina: Antalya – Istanbul – Republica Moldova

Apoi, ea și cele două fiice ale sale au fost ajutate să cumpere bilete spre Antalya. Forțele de securitate o urmăreau deja îndeaproape.

Când au părăsit Rusia, au fost chiar oprite pentru un control suplimentar. Ea și fiica ei cea mare au fost interogate.

Am făcut bagajele ca și cum am merge într-o stațiune de vacanță. Am pus costume de baie, saltea de plajă, colac de înot.., Am ajuns din Antalya la Istanbul, apoi, prin Republica Moldova, în Ucraina. Aici am închiriat un un apartament cu trei camere. Irina Krînina:

Femeia spune că acum este frică să se mai întoarcă în Federația Rusă.

„M-am consultat cu un avocat și alți câțiva apropiați înainte de a lua această decizie de a fugi în Ucraina. Toată lumea a răspuns în unanimitate că este foarte periculos să mă întorc. Am cerut azil politic, este mai bine să rămân la Kiev”, spune ea.

Irina se declară șocată de întâlnirea cu soțul ei. „A lăsat capul în jos și a fost tăcut, chiar dacă eu îi spuneam, cu lacrimi în ochi, că bărbații care se întorc în Rusia după captivitate sunt trimiși înapoi la război”.

Cu toate rugăminițile soției, Kovtkov a spus că vrea să facă parte dintr-un schimb și să se întoarcă în Rusia, „pentru că părinții mei sunt acolo”.

„Războiul schimbă oamenii. Nu-l mai recunosc”

El nu vrea să rămână în Ucraina, în ciuda faptului că soția a venit la Kiev.

În ciuda acestor circumstanțe, femeia este hotărâtă să lupte pentru soțul ei. Deocamdată, pare o misiunea imposibilă”

„Prima întâlnire a fost o foarte dificilă… Jenia s-a schimbat foarte mult. Războiul schimbă oamenii. Nu-l mai recunosc, nu mai e Evgheni al meu!”, spune Irina.

Ea a menționat că soțul ei este în prezent „încă în stare de șoc” și este nevoie de timp pentru a-și reveni. „Dar voi lupta să-mi salvez căsnicia”, transmite rusoaica.

