O sibiancă și-a cumpărat un Mercedes la care visa de mult timp și când a mers la Poliție i s-a spus să lase cheile și mașina acolo

Doi soți din județul Sibiu și-au cumpărat, în vara anului trecut, un autoturism de lux, un model pe care și-l doreau de multă vreme. Câteva luni mai târziu, au aflat că mașina respectivă a fost dată furată. Oamenii nu înțeleg ce s-a întâmplat, mai ales că în momentul în care a fost întocmit contractul de vânzare-cumpărare nu au existat probleme și mașina nu figura ca fiind furată.

În iulie 2021, soții Popa din Tălmaciu și-au cumpărat un autoturism Mercedes E 220 Coupe 2020. Un bărbat din Spania a vândut-o, iar intermediar a fost un român. Sibienii au dat la schimb un microbuz care valora 14.000 de euro și au achitat o diferență de 24.000 euro.

Totul a mers „ca pe roate”, contractul de vânzare-cumpărare a fost în regulă, iar mașina avea și ITP valabil. Dar, după câteva luni, după ce au înmatriculat-o pe numele lor, au apărut problemele. Oamenii au ajuns la poliție în Sibiu acolo unde au aflat că mașina proaspăt cumpărată figurează ca fiind furată.

„Soțul meu a cumpărat o mașină de la un cetățean român în luna iulie. Mașina cu RAR făcut, înmatriculată, totul în regulă. A fost un intermediar între noi și vânzătorul care locuia în Spania, dar a trecut prin multe registre. Trei luni am circulat cu numere provizorii, după care am înmatriculat-o și am așteptat cartea mașinii, dar n-a mai venit.

Foto: Ora de Sibiu

Am zis că așteptăm, dar a trecut o lună, așa că am sunat să vedem dacă mai e valabilă dovada (n.red.: dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare). După o lună și jumătate ne-am dus la Înmatriculări, iar de acolo ne-au trimis la poliție. Atunci ni s-a spus că mașina a fost dată furată. Am rămas mască atât eu, cât și soțul. Ni s-a spus să predăm cheia și să lăsăm mașina acolo.

Era imposibil așa ceva, mașina cumpărată din banii noștri, cu acte în regulă, am parcurs toate procedurile. Polițistul ne-a spus atunci că a fost dată furată la 5 luni după ce noi am cumpărat-o”, a povestit Mihaela Popa.

În urma vizitei la poliție de la finalul lunii noiembrie, sibienii au aflat că a fost deschis un dosar în care se fac cercetări pentru a vedea dacă furtul se confirmă. Prin urmare, a fost nevoie ca mașina să le fie pusă în custodie, printr-un proces-verbal, în care li s-a spus clar că, până la finalizarea cercetărilor, nu au voie să o vândă, dar nici să o avarieze.

„Ne-au făcut o procură că mașina este sub sechestrul poliției, ni s-a zis că nu avem voie să o vindem, să o lovim. Eu nu pot circula cu bunul meu cumpărat legal. Ei mi-au dat mașina, o pot conduce, dar mi-e frică să nu o lovesc. Atunci ce fac?”, a spus sibianca.

Cei doi sibieni stau acum ca pe ace în așteptarea unei dovezi de la primul proprietar, cel care locuiește în Spania. Potrivit femeii, acesta a mărturisit în fața unui notar că nu a declarat mașina ca fiind furată, așa cum li s-a spus în Sibiu.

„Atunci când vrei să îți cumperi o mașină, verifici prima dată dacă nu e furată. Asta am făcut și noi, și nu era. Din noiembrie în schimb figurează în bazele de date ale poliției. Așteptăm acum să vină prin curier o procură de la domnul din Spania care a zis la notar că el a vândut-o și nu a dat-o furată. Asta este o făcătură, cineva a denunțat că ar fi furată și nu este așa.”, a spus Mihaela Popa.

În prezent, autoturismul respectiv nu figurează ca fiind furat nici pe site-ul Poliției Române și nici în baza de date europeană cu mașini furate stolencars24.eu.

