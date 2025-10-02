Accidentul a avut loc în cartierul Fabric din Timișoara, miercuri după-amiază, pe strada Ion Mihalache, care asigură legătura între Piața Traian și Prințul Turcesc.

Femeia a coborât din mașină fără să se asigure, iar vatmanul nu a mai avut timp să frâneze. Tramvaiul care circula pe linia 1 a lovit șoferița și a avariat portiera mașinii.

Șoferița a primit îngrijiri la fața locului de la echipajul SMURD după ce a acuzat dureri de spate. Din fericire, în urma accidentului, femeia nu a fost grav rănită.