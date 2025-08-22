Șoferul i-a pus mâna pe picior

Cu doar câteva minute înainte de accident, fata, care era panicată, i-a trimis tatălui său mesaje pe telefon în care îi spunea că un șofer Uber i-a pus mâna pe picior și că se simte în pericol.

„Mi-a scris fata mea: «Tata, uite ăsta de la Uber îmi pune mâna pe picior, nu e atent, conduce foarte tare». Nu a fost atent la drum și s-a izbit de alte mașini. Vreau să mi se facă dreptate pentru ce s-a întâmplat cu copilul meu”, a povestit tatăl fetei pentru Antena 3 CNN.

Accidentul s-a produs joi, 21 august, în Timișoara. Șoferul, în vârstă de 32 de ani, a intrat într-un autoturism oprit la o trecere de pietoni, care a fost, ulterior proiectat într-un alt autovehicul.

Bărbatul, care presta servicii de tip ride-sharing, a condus un autoturism pe Calea Circumvalațiunii dinspre strada Gheorghe Lazăr, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu autoturismul din fața sa condus de un bărbat de 31 de ani, care, la rândul său, a fost proiectat într-un alt autoturism condus de o femeie în vârstă de 38 de ani, potrivit IPJ Timișoara.

„În urma coliziunii, a rezultat o victimă, respectiv o tânără de 19 ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 32 de ani. Toți cei 3 șoferi implicați au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative”, a transmis IPJ Timișoara.

Anchetatorii investighează și o posibilă infracțiune de agresiune sexuală

Victima a primit îngrijiri medicale, iar oamenii legii au demarat cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii accidentului

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Pe lângă acest dosar, anchetatorii investighează și o posibilă infracțiune de agresiune sexuală, după ce tânăra a reclamat că șoferul i-ar fi pus mâna pe picior.

