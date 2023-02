Monumente dedicate lui Stalin – liderul asociat în Rusia cu victoria sovieticilor asupra nazismului, dar totodată şi cu un regim al terorii care a făcut milioane de victime – sunt rare în Rusia.

Potrivit imaginilor difuzate de agenţia oficială de presă RIA Novosti, aleşi locali şi reprezentanţi ai oraşului Volgograd au inaugurat bustul lui Stalin, ce a fost amplasat alături de statuile a doi comandanţi celebri pentru rolul lor în bătălia de la Stalingrad, Gheorghi Jukov şi Aleksandr Vassilievski.

Ahead of the 80th anniversary of the Red Armys victory in the Battle of Stalingrad, new monuments to *Stalin* as well as Soviet generals Vasilevsky and Zhukov have been unveiled in the city (which is now known as Volgograd) pic.twitter.com/O5Iepx3dcf