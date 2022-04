Nu este clar cine a restaurat statuia, deși un activist al opoziției din Belarus sugerează că a fost opera trupelor ocupante rusești.

In the Kherson region of Ukraine, Russian soldiers have installed the Lenin monument. pic.twitter.com/o1GAPLpTN7

Luke Harding, de la The Guardian, a precizat că este o mișcare curioasă, având în vedere că, într-un eseu publicat vara trecută, Vladimir Putin l-a învinuit pe Lenin pentru crearea Ucrainei.

Bringing back Lenin in the occupied Ukrainian port city of Henichesk. The return of the USSR, for sure, but also a curious move given that in a essay last summer Vladimir Putin blamed Lenin … for creating Ukraine https://t.co/gcJVy6XH0v