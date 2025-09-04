Autoritățile locale au amplasat pe strada Dobrogeanu-Gherea nr. 50 o cisternă cu apă, pentru nevoi urgente. „O avarie majoră a fost identificată astăzi în zona străzii Dobrogeanu-Gherea nr. 43-45. Pentru lucrările de reparații, reprezentanții Companiei Apa au decis întreruperea furnizării apei. Echipele sunt pe teren și lucrează pentru remediere.

Zona afectată este:

– Str. C-tin Dobrogeanu-Gherea nr. 33-75, 44-72

– Str. Cincinat Pavelescu

„Se estimează reluarea furnizării apei în jurul orei 18.00. Traficul auto este blocat pe strada Dobrogeanu-Gherea”, au anunțat reprezentanții Primăriei Brașov, într-o postare pe Facebook.

