La competiția dedicată designului sustenabil de ambalaje au luat parte aproape 1.000 de participanți din întreaga Europă. Premiile s-au acordat pe cinci categorii, iar proiectul Elenei, studenta din Cluj, a strălucit prin originalitate și impactul său creativ.

Cutia pentru prezervative care a impresionat juriul a fost realizată sub forma unei mici cărți, iar fiecare „pagină” ascunde un prezervativ și un mesaj de flirt.

Ambalaj sub forma unei cărți pentru prezervative. Foto: Știri de Cluj.

Studenta povestește că ideea proiectului a pornit din dorința de a schimba percepția rigidă asupra produsului:

„Fiecare „pagină” reprezintă un compartiment pentru prezervativ, însoţit de un mesaj de flirt, menit să facă ideea de protecţie mai plăcută şi mai amuzantă. Ideea proiectului a pornit din dorinţa de a schimba percepţia rigidă asupra acestui tip de produs şi de a demonstra că designul poate depăşi zona de funcţionalitate, devenind un mijloc de conexiune între oameni”.

