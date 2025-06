Farah Hasanain a venit în România cu familia, în 2023, fugind din calea războiului, iar la Bacalaureat 2025 a obținut nota 9,10 la matematică, 8,20 la fizică și 6,55 la limba română, însă a făcut contestație pentru că e nemulțumită de notele obținute.

Când a ajuns în țara noastră, adolescenta era atunci în clasa a- X-a și nu cunoștea deloc limba română. Împreună cu familia, Farah a ajuns în Motru. Recunoaște că i-a fost foarte greu, mai ales că nu avea unde să învețe limba română, însă nu s-a lăsat descurajată.

„A fost greu în Motru, că e un oraș foarte mic și nu am avut unde să învăț limba, de-asta am încercat mereu să învăț singură. Am folosit și Google Translate, m-au ajutat și profesoarele mele și profesorii și colegii”, a povestit Farah, potrivit televiziunii PRO TV.

În doi ani de școală, Farah a fost obligată să învețe multă materie, mai ales că la limba română era vorba și despre literatură, context, cultură, multe opere de citit. Și colegii, și profesorii au fost impresionați de performanța fetei, care a reușit să se adapteze foarte bine și, mai mult decât atât, a avut o evoluție demnă de toată lauda.

„Nu cunoștea ea limba română, nici eu altă limbă în care să pot comunica cu ea, dar spectaculoasă evoluția ei”, a spus profesorul Alin Băcilă.