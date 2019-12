De Răzvan Mihalașcu,

La începutul lunii octombrie, Crina a plecat de acasă și le-a spus părinților că merge la o prietenă din Brașov pentru a-și căuta un loc de muncă.

„La 4 octombrie 2019 a dispărut din municipiul Braşov. Ulterior, şi-a contactat telefonic familia, spunând că se află în Franţa împreună cu iubitul ei”, precizează Poliţia Română, referitor la dispariția tinerei de 19 ani.

Părinții fetei se gândesc la ce e mai rău deoarece fiica lor nu figurează că ar fi părăsit teritoriul României, notează Adevărul.

Oamenii spun că dacă ar fi plecat într-adevăr din țară, Crina ar fi luat legătura cu ei în cele două luni de la dispariție.

Cum arată Crina Alexandra Estera Creţu, tânăra din Vrancea, dată dispărută

Crina Alexandra Estera Creţu se află în lista cu persoane dispărute a Poliţiei Române.

Tânăra are 1,70-1,75 metri înălţime, aproximativ 60-65 kilograme, constituţie atletică, păr blond cu şuviţe de culoare mai închisă (şaten), ochi căprui. Crina are ca semn particular o cicatrice la încheietura mâinii drepte, între antebraţ şi palmă, un tatuaj pe braţul drept reprezentând un model tribal cu stea în mijloc, cu dimensiunea de circa 10 cm.

Citeşte şi:

Vedetă din România cu imagine impecabilă, cooptată de armata pakistaneză ca să-i facă publicitate împotriva Indiei în conflictul periculos din Kashmir!

Rezultatele alegerilor din Marea Britanie: majoritate absolută pentru conservatori în Parlament. Vom avea un Brexit rapid

Libertatea lui Tetelu | Istoricul Mădălin Hodor: ”Economia lui Ceaușescu este un mit. Industrializarea a fost o porcărie”

GSP.RO Și-a prins iubitul că o înșală cu ajutorul unei aplicații. Greșeala pe care a făcut-o bărbatul

HOROSCOP Horoscop 13 decembrie 2019. Săgetătorii vor trece prin printr-un șir de experiențe profitabile