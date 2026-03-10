Potrivit unor activiști pentru drepturile omului, „zeci de bărbați ruși de vârstă militară obligatorie” au fost chemați pentru a depune mărturie în cadrul anchetei.

Dosarul a fost deschis la sfârșitul lunii februarie, după descoperirea unei scheme de obținere a permiselor de ședere temporare.

Autoritățile din Kazahstan au tolerat inițial piața permiselor de ședere contrafăcute, dar au înăsprit între timp politicile de imigrare.

„Având în vedere că dosarul legat de permisele de ședere temporară nu este gestionat de poliția responsabilă de acest domeniu, ci de Comitetul Național de Securitate, atunci ar putea fi vorba de pregătirea unei deportări în masă în baza unor liste convenite cu Federația Rusă”, consideră grupul pentru drepturile omului „Cuvântul Apărării”.

Kazahstanul este una dintre țările în care rușii au migrat activ chiar din primul an al războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în 2014. Migrarea rușilor în Kazahstan s-a intensificat după mobilizarea anunțată de liderul de la Kremlin Vladimir Putin la câteva luni de lansarea invaziei la scară largă, în februarie 2022.

Potrivit unor activiști pentru drepturile omului, autoritățile kazahe au început în acest an o campanie de deportare a rușilor, printre cei vizați fiind și oameni care spun că sunt persecutați în Rusia din motive politice.