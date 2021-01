Incidentul s-a petrecut în localitatea Bobicești, iar familia care deținea oile a anunțat poliția, după ce au zecile de animale au fost găsite în râu, iar ciobanul care le avea în grijă era de negăsit.

„Aseară, fiind negură, nu ne-am dat seama că lipsesc. Am crezut că ciobanul a fugit, că ne-a lăsat baltă. De dimineaţă am văzut că lipseşte berbecul ăla, oaia aia… Şi le-am luat la numărat, aşa am văzut că nu sunt toate. (…) Le-am găsit moarte în Burlui, iar pe cioban, niciunde. O fi sub oi, o fi fugit, s-o fi speriat….“, a declarat familia care deținea oile pentru Adevărul.

Ciobanul căutat de polițiști este un bărbat în vârstă de 50 de ani, care ar fi fost plecat în apropierea pârâului Bârlui cu o turmă de oi și nu a mai revenit la domiciliu.

La momentul dispariției, Florică Țucureanu purta o geacă neagră din fâș, pantaloni negri, cizme de cauciuc și fes albastru.

Foto: Gazeta Nouă

Citeşte şi:

Studiu eJobs: ce vor românii în 2021, din punct de vedere profesional (PUBLICITATE)

Bicicleta de exerciții „inteligentă” a lui Biden poate fi hackuită și a adus îngrijorări de securitate la Casa Albă

Vlad Voiculescu: Am pornit demersurile privind transparentizarea datelor privind evoluția pandemiei și a vaccinării

PARTENERI - GSP.RO Gina Pistol i-a ruinat cariera unei vedete în doar 7 luni de relație: „Ce face cu ea? E mai mare ca el! Îi mănâncă toți banii”

HOROSCOP Horoscop 21 ianuarie 2021. Scorpionii sunt prinși în propriile ițe și trebuie să-și respecte angajamentele

Știrileprotv.ro Cine este tânărul de 19 ani ucis în fața unei săli de fitness din Capitală. Detalii șocante din dosarul crimei

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani

PUBLICITATE Un smartphone nou? Află ce trebuie să ai ca să fii cool (PUBLICITATE)