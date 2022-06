Koreniuk, care a părăsit Popasna la începutul invaziei ruse și a ajuns ulterior în Marea Britanie, a contactat BBC News și a spus că fotografia a fost făcută pe stradă, la doar cinci minute de mers pe jos de casa ei.

Poza, făcută pe 26 mai la Popasna de către fotograful Alexander Yermochenko, a fost publicată de multe instituții de presă, inclusiv britanice. Potrivit Korenyuk, soțul ei a fost primul care a observat fotografia: „el a spus: „vezi ceva ciudat în această fotografie? Și m-a întrebat dacă văd același lucru ca el”, a spus femeia.

Potrivit acesteia, imaginile de pe armura tancului arată un boiler nou pe care l-a cumpărat înainte de război, precum și o față de masă din casa ei, lenjerie de pat nouă cu personaje Disney pentru copiii ei și o pătură roșie. Altceva este acoperit cu lenjeria de pat, după cum sugerează Korenyuk, televizorul și alte aparate de uz casnic care au rămas în casa ei.

Imaginea nu a surprins-o pe ucraineancă: „Noi am reacționat așa: tot ceea ce nu au distrus, ei vor fura!”, a spus ea. „Ne așteptam ca locuințele din Popasna să fie jefuite, ni s-a spus de multe ori despre asta”.

