Fata s-a dovedit foarte pricepută în mânuirea cuțitului, cu care tăia atât peștele viu, cât și bucăți pe pește eviscerat și filetat.

Fata este model

Liu Pengpeng are 26 de ani și meseria ei de bază este aceea de model. Dar fata se pricepe și să tranșeze pește. Când are un pic de timp liber, fata vine la piață, ca s-o ajute pe mama ei la treaba pe care o are la taraba de pește.

Îmbrăcată destul de sumar pe sub șorțul pe care trebuie să-l poarte ca să nu se murdărească, fata a stârnit imaginația multor bărbați.

Imaginile cu ea a stârnit isterie, iar nenumărații admiratori au spus că nu vor mai cumpăra pește din altă parte niciodată.

