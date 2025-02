Facturii uriașe la încălzire, în Mangalia

În Mangalia, facturile la încălzire, pentru un apartament de două camere, pot ajunge până la 1.400 de lei.

Decizia Primăriei de a elimina subvențiile pentru încălzire a dus la o creștere semnificativă a costurilor, iar mulți locuitori nu mai pot face față acestora.

„Mi-a venit pe o lună de zile, două camere, mi-a venit aproape 14 milioane, 13 milioane jumătate, bani vechi. Uitați, eu am noroc că am fetele în străinătate, muncesc acolo și mă ajută cu bani. Altfel nu am cum”, a spus o pensionară la televiziunea Digi.

Aceasta are o pensie de 1.280 de lei și a avut de plătit 1.314 lei pentru încălzirea apartamentului.

Alți locuitori au ales să instaleze centrale pe gaz pentru a evita facturile uriașe.

„Plăteam foarte mult, 1.300, 1.400, 1.000 de lei. (…) Și nu ne mai permiteam”, a spus un alt localnic, conform sursei citate.

Printre cele mari tarife din țară

Gigacaloria din Mangalia este acum una dintre cele mai scumpe din țară, cu un preț de 807 lei, fără TVA, iar cu TVA de 5% pentru persoanele fizice, prețul ajunge la 847 de lei.

În comparație, alte orașe din România, precum Iași sau București, plătesc mult mai puțin.

De exemplu, în Iași, gigacaloria costă 300 de lei, iar în București ajunge la 330 de lei.

Primăria Mangalia acordă ajutoare financiare între 20 și 50% pentru persoanele cu venituri reduse, dar chiar și așa, tarifele rămân mult mai ridicate decât în alte orașe din țară.

În plus, autoritățile locale au anunțat că prețul gigacaloriei ar putea crește și mai mult în 2025.

„Primarul municipiului Mangalia a venit cu un proiect de a mai mări cu încă 100 și ceva de lei, să ajungă la 1.020 de lei gigacaloria. Am respins acest proiect”, a precizat viceprimarul orașului, Paul Foleanu.

Numărul celor care beneficiază de termoficare în Mangalia a scăzut considerabil în ultimii ani.

„Aproximativ 8.000 de persoane erau la începutul anilor 2012, în momentul de față sunt în jur de 2.765. Vom încerca să dezvoltăm prin investiții și prin retehnologizarea unor centrale, confortul și reducerea costurilor”, a susținut Codruț Aledea, directorul adjunct al societății de termoficare din Mangalia.

