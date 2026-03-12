Persoanele cu ochi albaştri ar putea fi mai predispuse la dependenţa de alcool, sugerează un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Vermont.

Studiul a constatat o legătură între culoarea deschisă a ochilor și o rată mai mare a dependenței de alcool, în special în cazul persoanelor caucaziene.

„Rezultatele cercetărilor noastre sugerează o posibilitate interesantă, aceea că nuanţa ochilor ar putea fi utilizată ca indicator clinic pentru diagnosticarea dependenţei de alcool”, a declarat Arvis Sulovari, autorul principal al studiului.

Cercetarea a arătat că americanii caucazieni cu ochi deschişi la culoare, inclusiv cei cu ochi verzi, prezintă o probabilitate mai mare de a dezvolta dependenţă de alcool, comparativ cu cei care au ochi căprui.

Dintre toate nuanțele, tendința a fost cea mai pronunțată în cazul persoanelor cu ochi albaștri.

Potrivit cercetătorilor, genele care determină culoarea ochilor sunt situate pe același cromozom cu genele implicate în consumul excesiv de alcool.

Totuși, oamenii de știință nu au reușit încă să identifice cauza exactă a acestei legături, subliniind necesitatea unor cercetări suplimentare.

Descoperirile acestui studiu ar putea deschide noi perspective în înțelegerea factorilor genetici implicați în dezvoltarea dependenței de alcool.

Deși este necesară prudență în interpretarea rezultatelor, ele oferă o oportunitate unică de a investiga mai profund conexiunile dintre trăsăturile genetice și comportamentele umane.

Aceasta nu este prima dată când specialiștii explorează aspectele genetice ale culorii ochilor.

Ochii albaștri nu sunt, de fapt, „albaștri”, culoarea lor fiind rezultatul refracției luminii, și nu al prezenței unui pigment albastru.