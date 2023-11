Elena Lasconi s-a retras de pe lista de candidați ai USR pentru alegerile europarlamentare și își va continua activitatea de primar al orașului Câmpulung Muscel, unde se bucură de sprijinul USR, a anunțat formațiunea, într-un comunicat de presă în care precizează că Biroul Național, reunit duminică seară, a luat act de decizie.

„Colega noastră s-a retras din dorința de a nu afecta campania pentru alegerile europarlamentare, pentru a nu permite ca o serie de discuții apărute în spațiul public să mute atenția de la problemele cu care România se confruntă. USR își reafirmă susținerea pentru principiile și valorile liberale pentru care luptă atât în România, cât și în Europa”, a transmis USR.

Oana Lasconi a comentat aproape imediat retragerea mamei ei de pe lista candidaților: „Sunt mulțumită să aflu că mama mea nu mai candidează la alegerile europarlamentare. Un homofob în minus la Parlamentul European este un câștig, indiferent de cost. Grișa mea este în principal față de persoanele LGBTW+ din România, care suferă în fața ignoranței și a urii”.

Ulterior, tânăra în vârstă de 31 de ani a scris un nou mesaj în care a continuat să critice poziția mamei ei legată de familia tradițională: „1.Familia tradițională poate fi susținută fără îngrădirea drepturilor altora.

2.Să schimbi Constituția de la „între soți” la „între un bărbat și o femeie” este cea mai clară dovadă de homofobie.

3.Să „nu ai o problemă cu oamenii LGBTQ+” nu este compatibil cu a nu le oferi aceleași drepturi ca altor persoane.

4.Drepturile omului nu sunt păreri de dezbătut.

5.M-am mutat la Paris pe propriile puteri și am muncit peste 10 ani pentru fiecare bani din cont.

6.Poziția mea politică este de stânga, însă nu stânga românească actuală sau istorică. Sunt socialistă pentru că susțin cu tărie că avem de unde să îi ajutăm pe toți. În loc să dăm bani pe războaie, trebuie să îi hrănim pe cei înfometați. Sunt anticapitalistă pentru că lumea actuală prioritizează profitul chiar și peste supraviețuirea omenirii. Putem să avem o piață liberă și de succes și fără să facem sacrificii abjecte sau să concentrăm averea planetei într-o mână de oameni”, a scris Oana Lasconi.

Elena Lasconi, primar USR al orașului Câmpulung Muscel, a declarat sâmbătă că a votat „DA” la referendumul pentru familie din 2018: „Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”.

Duminică, Elena Lasconi a revenit cu explicaţii pe pagina sa de Facebook: „După declarația mea de ieri în care am fost sinceră și am spus că din punctul meu de vedere căsătoria este între un bărbat și o femeie, s-au inflamat toate rețelele sociale. Îmi pare rău. Niciodată nu am avut nimic împotriva relațiilor dintre persoanele de același sex. Nu am nimic împotriva unui parteneriat făcut legal pentru a avea aceleași drepturi. Singura sensibilitate pentru mine ca persoană este asta: cuvântul căsătorie”, a scris politiciana.

„Sunt pentru căsătoria dintre o femeie și un bărbat și pentru un parteneriat legal între persoane de același sex. Cred în drepturile omului și în valorile europene la fel ca echipa din care fac parte. Ne diferențiază însă nuanțele”, a continuat aceasta.