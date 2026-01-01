Partidul Socialist Român este o formațiune care își revendică în mod deschis continuitatea ideologică a politicilor promovate de Partidul Comunist Român. PSR îl are ca președinte pe Constantin Rotaru, iar logoul partidului este fosta stemă a PCR.

Ironic, Elena Lasconi, fosta președintă a USR, este colegă de partid cu Cristian Ghinea, care a introdus un proiect de lege prin care este condamnat comunismul, a scris sursa citată.

În vârstă de 32 de ani, Oana Lasconi a locuit în ultimii ani la Paris și în mai multe postări publice și-a exprimat simpatia față de mesajele și direcția partidului. „Trăiască bolșevicii și fie ca Revoluția din Octombrie să inspire un nou capitol pentru omenire”, a fost doar unul dintre mesaje.

Amintim că Oana Lasconi a surprins de multe ori prin mesajele și ideile promovate. De exemplu, în noiembrie 2023, după ce Elena Lasconi a spus că „familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, Oana Lasconi a spus că este „absolut dezgustată”, iar ulterior a afirmat că „un homofob în minus la Parlamentul European este un câștig”, cu referire la mama ei.

Mai mult, tânăra s-a declarat o susținătoare a drepturilor LGBTQ+. Apoi, vara trecută, fata Elenei Lasconi a anunțat că e „o bisexuală mândră”. „Începând de azi nu mai sunt un «aliat LGBTQ+» aici pe Instagram. Sunt o bisexuală mândră, care a iubit mulți bărbați minunați, multe femei minunate și multe persoane nonbinare minunate”, a scris ea în iulie 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE