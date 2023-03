Deși nu avea simptome, Oana Lis a decis în urmă cu mai bine de o lună să își facă o serie de analize, știind că perioada stresantă prin care a trecut i-ar fi putut afecta organismul, scrie protv.ro. A ajuns chiar și la dermatolog.

„Acum o lună am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele”

„Doar persoanele apropiate au știut. Acum o lună am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele. Practic nu aveam niciun simptom.

Am zis să îmi fac și eu analizele și am luat-o așa de la ginecolog, dermatolog. Știind că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să-mi fac și eu analizele”, a spus Oana Lis în direct, la PRO TV.

De mai bine de doi ani, Oana Lis observase că are o pată pe corp, însă nu i-a acordat mare importanță, încerca să o trateze cu diferite creme. Pata s-a mărit între timp și abia atunci a decis să se ducă la spital, unde medicii au consultat-o și au decis că e nevoie de o operație. „Aveam o pată de doi ani. Am mai fost la control cu ea și am văzut că s-a mărit, deși m-am dat cu creme.

Ea nu a dipărut, dar într-un fel mă și obișnuisem cu ea, eu fiind cu pielea albă, cu pistrui. Mi s-a părut ceva ciudat și am mers la spital și mi s-a spus că este carcinom și că este periculos.

Este un carcinom malign. Am vorbit doar cu câteva persoane. Atunci când am o problemă mă concentrez foarte mult pe soluții”, a mai spus soția lui Viorel Lis în emisiunea „La Măruță”.

„Haideți să mergem la medic! Eu 90% dintre analize mi le-am făcut gratis”

Chiar dacă traversează o perioadă delicată, Oana Lis nu și-a pierdut zâmbetul, are o atitudine pozitivă și speră că totul se va încheia cu bine. „Încă mai am niște dureri după intervenție. Acum realizez. Eu n-am avut nicio operație până acum, decât cea de apendicită. Am 44 de ani. Viorel stând acasă, în ziua în care am fost la clinică nu puteam să conduc, m-am întors cu taxi.

Și oamenii puternici au nevoie de sprijin. În ultimele trei săptămâni, pare că eram foarte fericită și foarte veselă. Am vrut să nu spun nimănui decât abia acum, când sunt cât de cât ok. Nu sunt puternică mereu. Am momente în care cad, în care plâng. Am și eu nevoie de o îmbrățișare, să mă întrebi ce fac, să mergi cu mine la doctor. În fiecare zi luna asta m-am rugat”, a dezvăluit Oana Lis, care a precizat că sănătatea e pe primul loc pentru ea.

„Haideți să mergem la medic! Eu 90% dintre analize mi le-am făcut gratis. Cât avem bani de anumite lucruri, sănătatea trebuie să fie importantă. Mai ales când ai grijă de altcineva, uiți să ai grijă de tine”, a încheiat Oana Lis.

