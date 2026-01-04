„În urma tragediei din Crans-Montana, a urmat un proces dificil de identificare a victimelor şi, alături de familia şi apropiaţii săi, am sperat că tânărul român va fi găsit printre cei cu şanse de supravieţuire. ​Din păcate, am fost informaţi de familie şi de autorităţile elveţiene că a fost confirmat decesul său. ​Transmit condoleanţe familiei îndoliate; mult prea repede a fost luat de lângă ei. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a transmis Oana Ţoiu, duminică, pe Facebook.

Ea a menţionat că această tragedie îi amintește de incendiul din clubul bucureștean Colectiv din 2015. „​În faţa unei tragedii de asemenea amploare, doar solidaritatea umană poate să fie răspunsul. ​Colegii noştri din Ambasada de la Berna şi consulul României au fost alături de mama tânărului, acordând asistenţa necesară”, a punctat ministrul de Externe.

În final, l-a felicitat pe românul care a ajutat victimele incendiului din Crans-Montana: „​În momentele critice, alături de intervenția instituțiilor, contează enorm curajul și decizia de a ajuta a celor din jur, așa cum a făcut și George, românul care a intervenit voluntar alături de echipele de urgență în noaptea incendiului. L-am sunat să îi mulțumesc pentru gestul său, unul profund uman, dar care face și cinste României. Îmi vor rămâne alături cuvintele lui clare: „Dacă pot să ajut, nu stau la discuții””.

Amintim că cetăţeanul român de 18 ani care fusese dat dispărut în urma incendiului din staţiunea elveţiană Crans-Montana a murit, potrivit anunțului făcut de MAE, care a precizat că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia.

Un incendiu devastator a izbucnit în noaptea de Revelion la clubul „Le Constellation”, situat în centrul stațiunii de schi Crans-Montana, cantonul Valais, Elveția, provocând moartea a cel puțin 40 de persoane și rănirea altor 119, majoritatea tineri cu vârste între 15 și 25 de ani.

Clubul, deținut de cuplul francez Jacques (49 de ani) și Jessica Moretti (40 de ani), era plin de tineri din întreaga lume când flăcările au cuprins subsolul în jurul orei 1:30 dimineața. Soția proprietarului se afla în club și a suferit arsuri la braț, iar Jacques Moretti nu era acolo la momentul izbucnirii incendiului.

Procurorii din cantonul Valais investighează acum infracțiuni precum omor din neglijență, vătămare corporală din neglijență și incendiere din neglijență după tragedia care este una dintre cele mai grave din istoria recentă a Elveției.

