„Astăzi, Curtea Supremă nu numai că a anulat aproape 50 de ani în care a existat un precedent, dar a lăsat la cheremul politicienilor și al ideologilor cea mai personală decizie pe care o poate lua cineva, atacând libertățile esențiale ale milioane de americani. State din întreaga țară au adoptat deja proiecte de lege care restricționează această alegere”, a scris fostul președinte american într-o postare pe Facebook.

Barack Obama a îndemnat apoi oamenii să ia atitudine împotriva acestei măsuri și a arătat modalitățile pentru a face acest lucru.

„Dacă sunteți în căutarea unor modalități de a reacționa, Planned Parenthood, The United State of Women și multe alte grupuri trag un semnal de alarmă în această problemă de ani de zile și vor continua să se afle în prima linie a acestei lupte. Alăturați-vă activiștilor care de ani de zile trag semnalul de alarmă în privința dreptului la avort și acționați. Fiți alături de ei la protestele locale. Mergeți voluntari la una dintre organizațiile lor. Bateți la ușa unui candidat în care credeți”, a scris Barack Obama pe Facebook.

Fostul lider de la Casa Albă am mai subliniat apoi cât de importantă este participarea la alegeri.

Fostul preşedinte estimează că această hotărâre probabil că nu va reduce avorturile, care au scăzut în ultimele câteva zeci de ani, din cauza unui mai bun acces la contracepţie şi educaţie.

Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans.