Tribunalul Bacău l-a condamnat pe tânărul de 29 de ani pentru omor şi consum ilicit de droguri. Decizia instanţei este definitivă.

Crima șocantă de la Onești a avut loc anul trecut, pe 9 martie. La acea vreme, Tavi Oprea era un cunoscut chef de pe litoral și câștigase show-ul culinar. Pe 9 martie, el a ucis în bătaie o vecină, pe scara blocului, cu o zi înainte de înmormântarea bunicii sale.

La priveghi, tânărul aflat sub infuența drogurilor a agresat o cerșetoare, iar tatăl său, văzând că este violent, l-a dus în casă, într-un apartament situat la etajul 1, unde l-a încuiat. Tânărul a sărit pe geam și a intrat într-o altă scară de bloc, unde a dat peste o bătrână de 78 de ani, care ducea gunoiul.

A omorât-o în bătaie pe bătrână, iar un vecin care a auzit gălăgie și a ieșit în scala blocului a văzut o scenă șocantă: criminalul era prăvălit peste bătrînă, femeia fiind plină de sânge şi fără cunoştinţă.

În fața anchetatorilor, Octavian Oprea a povestit cum s-a petrecut crima și a făcut mărturii șocante:

„M-am întâlnit cu o persoană care locuia vizavi de Hotel Zodiac din Constanţa şi am achiziţionat de la aceasta vreo 7 pastile de ecstasy la preţul de 50 lei pastila, după care am plecat cu autoturismul care era proprietatea mea către Ploieşti. Aici m-am întâlnit cu tatăl meu şi împreună ne-am deplasat către Oneşti. În următoarea perioadă, de aproximativ două zile, am consumat pastilelele de ecstasy şi am mai rămas doar cu un fragment.

Îmi aduc aminte că m-am plimbat prin oraş, am fost la poalele unui deal şi am stat acolo având senzaţia că sunt urmărit de demoni şi că cineva ar vrea să mă omoare. Îmi aduc aminte că am intrat într-o scară de bloc, spre seară, cu intenţia de a mă odihni, iar apoi îmi aduc aminte că am fost trezit de către organele de poliţie, era foarte mare gălăgie, şi ca un flash în momentul în care am fost ridicat am observat probabil o persoană care era pe jos. Am fost întrebat de un poliţist: «Ce-ai făcut, inconştientule», după care am fost dus la secţia de poliţie”, a spus Oprea, potrivit desteptarea.ro.

