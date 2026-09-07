Maria Mihali are un master în economie

Maria Mihali, viitoarea soție a ministrului Nazare, este originară din Baia Mare și s-a remarcat prin promovarea folclorului din Maramureșul istoric.

A colaborat cu Grupul Iza și a participat la numeroase spectacole și festivaluri, atât în țară, cât și în străinătate. Pe lângă cariera artistică, Maria are pregătire și în domeniul economic.

Ea a absolvit Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a finalizat un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor. Totuși, muzica a rămas pasiunea sa. „Am făcut Facultatea de Business, dar nu era ceea ce îmi doream. Muzica e o meserie plină de satisfacții”, spunea artista, conform B1 TV.

Anul 2026 a fost unul deosebit pentru Maria Mihali, care și-a susținut lucrarea de licență la Universitatea Națională de Muzică din București, pe 1 iulie.

Tema aleasă, „Muzică de nuntă din Maramureș: Săpânța, Borșa, Baia Mare”, reflectă dragostea sa pentru tradițiile zonei natale. Potrivit eMaramures, cercetarea artistei a durat câteva luni și a fost dedicată în întregime patrimoniului muzical local.

O relație discretă, oficializată prin logodnă în 2025

Alexandru Nazare și Maria Mihali formează un cuplu de aproximativ doi ani, iar logodna lor a avut loc în 2025. Cei doi au preferat să își păstreze relația departe de ochii publicului, evitând să transforme viața personală într-un subiect de presă.

Nunta va avea loc la o biserică din București, urmată de o petrecere la un restaurant exclusivist din Capitală, unde vor participa doar apropiații cuplului.

Evenimentul vine într-un moment tensionat pentru cariera lui Alexandru Nazare. Numele său este vehiculat în discuțiile privind viitoarea nominalizare pentru funcția de premier, în contextul în care președintele Nicușor Dan urmează să facă o desemnare oficială pentru Palatul Victoria.

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