Miza acestei runde de negocieri nu este doar una politică, ci și o cursă contracronometru. Calendarul pregătit la Cotroceni vizează învestirea noului Cabinet prin vot parlamentar înainte de începutul lunii octombrie, termen dictat de agenda economică internațională și de programul extern al șefului statului.

Miza evaluării Standard & Poors și agenda de la New York

Graba cu care se desfășoară procedurile are ca motiv principal evaluarea agenției de rating Standard & Poors, programată pentru 2 octombrie, dată la care va fi revizuit ratingul de țară al României. Analiștii agenției sunt așteptați la București pe 24 septembrie pentru discuții directe cu oficialii guvernamentali, iar președintele Nicușor Dan își dorește ca România să aibă deja un guvern cu drepturi depline la acea dată.

În paralel, agenda internațională a șefului statului include participarea la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, la New York, unde Nicușor Dan urmează să susțină discursul național pe 23 septembrie 2026. Luni dimineață, președintele a evitat să facă declarații publice despre stadiul negocierilor.

Cine este Luca Niculescu, propunerea-surpriză

Tabloul propunerilor rămâne fragmentat. În mod oficial, PSD îl susține pe Sorin Grindeanu pentru fotoliul de premier, în timp ce alianța formată din PNL, USR și UDMR mizează pe eurodeputatul Siegfried Mureșan. În culisele negocierilor au apărut însă și alte opțiuni de compromis.

Printre numele vehiculate neoficial se numără fostul ministru Alexandru Nazare, politicianul Eugen Tomac și diplomatul Luca Niculescu. În plus, pe lista de discuții s-a aflat și numele lui Iulian Stanciu, fost conducător al eMAG, însă acesta a precizat că nu dorește să preia conducerea Executivului.

Propunerea-surpriză din această ecuație este Luca Niculescu, o figură bine cunoscută atât în mediul diplomatic, cât și în cel mediatic. Fost jurnalist, redactor-șef al RFI România și realizator de emisiuni de politică externă, Niculescu a fost numit în 2016 ambasador al României în Franța, mandat pe care l-a exercitat timp de șase ani.

Din anul 2022, el ocupă funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE.

Rămâne de văzut dacă profilul tehnocrat și experiența diplomatică ale lui Luca Niculescu vor reprezenta numitorul comun acceptat de formațiunile politice pentru deblocarea negocierilor de la Cotroceni.

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