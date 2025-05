Trey Trainor: Sistemul electoral românesc ar putea reprezenta un model pentru SUA

Oficialul american consideră că sistemul electoral românesc ar putea reprezenta un model pentru reformarea procesului electoral din Statele Unite.

Trainor a subliniat că procesul electoral românesc s-a desfășurat într-o manieră organizată și sigură, menționând utilizarea buletinelor de vot pe hârtie, numărarea voturilor în prezența observatorilor tuturor partidelor politice și filmarea procesului pentru a asigura transparența.

Acesta a mai remarcat că rezultatele au fost raportate rapid, la doar câteva ore după închiderea urnelor, reflectând atât eficiența, cât și integritatea sistemului.

Trainor a exprimat regretul că în SUA reformele electorale ajung adesea să fie politizate, în timp ce în România acestea sunt tratate ca o chestiune de integritate și unitate națională.

În încheiere, Trainor a felicitat cetățenii români pentru implicarea civică și angajamentul față de democrație, afirmând că Statele Unite, în calitate de aliat de lungă durată, ar trebui nu doar să admire acest model, ci și să învețe din el.

Analiza președintelui Comisiei Electorale Federale din SUA

Iată analiza integrală a lui Trey Trainor, publicată de Washington Examiner:

Recomandări Cu cifrele pe masă. Lupta contra bugetarilor: între reforma moderată și concedierea „paraziților” ANALIZĂ

„În weekendul trecut, am avut onoarea de a călători în România, la invitația Autorității Electorale Permanente, pentru a observa primul tur al alegerilor prezidențiale desfășurate pe 4 mai. Am fost martor direct al unui proces electoral care nu doar că a respectat, ci în multe privințe a depășit standardele democratice internaționale. Ca membru al Comisiei Electorale Federale, am observat alegeri în întreaga lume, iar sistemul din România se remarcă drept un model de transparență, securitate și implicare civică.

Votarea în întreaga Românie s-a desfășurat într-un mod ordonat, cu măsuri de siguranță solide. Fiecare vot a fost exprimat pe buletin de hârtie, iar întregul proces de numărare a voturilor s-a desfășurat nu doar în prezența observatorilor tuturor partidelor politice, ci a fost și filmat, pentru a garanta transparența. Nu au existat întârzieri în raportarea rezultatelor. De fapt, întreaga țară a finalizat numărarea voturilor în câteva ore după închiderea secțiilor — o dovadă atât a simplității, cât și a integrității procesului.

În timpul vizitei mele la București, m-am întâlnit cu prim-ministrul României pentru a discuta în detaliu aceste proceduri electorale. Am fost deosebit de impresionat de modul în care sistemul de înregistrare a alegătorilor permite doar cetățenilor români să se înregistreze — o măsură esențială pentru menținerea integrității alegerilor. De asemenea, au tratat cu seriozitate amenințările cibernetice. Am fost informat despre tentative raportate de perturbare a alegerilor din partea unor actori străini. Răspunsul rapid și eficient al României a păstrat încrederea în rezultatul alegerilor.

Recomandări Locuințele disponibile în România la maximum 35.000 de euro. Opțiuni de apartamente, case bătrânești și construcții noi din lemn sau BCA

România este o națiune aflată încă în proces de a scăpa de umbra trecutului său comunist. Mulți cetățeni de vârstă mijlocie își amintesc viața sub un regim autoritar, în care alegerile erau simbolice, nu autentice. Acea amintire alimentează un respect profund, la nivel național, pentru principiile democratice și un angajament ferm de a le proteja. De aceea alegerile sunt tratate cu seriozitatea cuvenită: liste electorale sigure, fiecare alegător prezentând un act de identitate, buletine de vot pe hârtie, numărători transparente și rezultate comunicate la timp.

Este remarcabil cât de bine se aliniază procesul electoral din România cu principiile enunțate în Legea SAVE și în Ordinul Executiv privind Păstrarea și Protejarea Integrității Alegerilor Americane, emis de președintele Donald Trump. Ordinul executiv, emis luna trecută, este în prezent în curs de implementare.

Între timp, Legea SAVE a fost adoptată de Camera Reprezentanților a SUA la începutul acestui an și se află acum în așteptare în Senat. Aceste măsuri ar impune dovada cetățeniei pentru înregistrarea la vot, ar restabili utilizarea universală a buletinelor de vot pe hârtie și ar consolida protecția lanțului de custodie al buletinelor — toate politici deja implementate în România.

Recomandări Până unde poate merge scăderea leului în fața euro. „În funcție de alegeri și de viitoarea guvernare, putem avea o depreciere de 20-30%”

Din păcate, în Statele Unite, reformele de bun-simț precum acestea devin adesea subiecte de polarizare politică. Însă democrația nu ar trebui niciodată să fie o problemă partizană. Abordarea României nu este despre stânga sau dreapta politică, ci despre încredere, verificare și unitate națională. Sistemul său demonstrează că un proces electoral sigur, eficient și transparent nu doar că este posibil, ci și practic. Democrația este întărită prin transparență, reziliență și respect reciproc — principii care ne unesc națiunile.

În declarația mea privind alegerile, am lăudat poporul român pentru participarea sa civică activă și angajamentul neabătut față de valorile democratice. Comportamentul lor reflectă o națiune care ia democrația în serios — ceva ce Statele Unite, ca aliat de lungă durată, ar trebui atât să respecte, cât și să învețe.

Democrația este întărită prin transparență, reziliență și respect reciproc — principii care ne unesc națiunile. Prin Legea SAVE, avem oportunitatea de a reafirma aceste principii acasă și de a ne asigura că fiecare persoană poate avea încredere în rezultatul alegerilor noastre”, a transmis Trey Trainor.

În prezent președintele Comisiei Electorale Federale (Federal Election Commission), Trey Trainor a fost nominalizat în funcția de comisar de către președintele Donald Trump și confirmat de Senatul SUA în 2020.

Este certificat de Consiliul de Specializare Juridică al statului Texas în Drept Legislativ și al Campaniilor Electorale și practică dreptul electoral de peste două decenii.

Urmărește în fiecare zi seria de materiale dedicate finalei prezidențiale – „Nicușor Dan vs George Simion”!

Urmărește-ne pe Google News