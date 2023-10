UPDATE ora 11.10: Ministrul de Externe, Luminița Odobescu, a postat prima imagine cu Zelenski la sosirea în România, pe Aeroportul Otopeni.

UPDATE ora 10.55: Discursul lui Zelenski din Parlament, programat pentru ora 17.00, nu va mai avea loc, au declarat surse parlamentare pentru Libertatea.

Motivul, susțin sursele citate, este din rațiuni de securitate și pentru că discursul ar putea fi perturbat, după ce senatoarea pro-rusă Diana Șoșoacă a amenințat într-o filmare înaintea sosirii lui Zelenski: „Eu atâta vă spun, domnule Iohannis. Dacă vi-l prind în Parlament, va fi rău. Puteți să aduceti tot SPP-ul din lumea asta. Să nu îndrăzniți să îl băgați în Parlamentul României”.

UPDATE ora 10.35: Zelenski a ajuns la București și a postat un mesaj pe rețeaua X, fostă Twitter.

„Am ajuns la București, România, pentru discuții cu Klaus Iohannis și pentru a consolida relațiile noastre de bună vecinătate. Ucraina este recunoscătoare pentru sprijinul României, care consolidează statul nostru, precum și pentru solidaritatea constructivă, care permite națiunilor noastre să fie donatori de securitate pentru lume, în special în domeniul securității alimentare”, a scris președintele Ucrainei pe rețeaua de socializare.

I arrived in Bucharest, Romania, for talks with @KlausIohannis and to strengthen our good-neighborly relations.



Ukraine is grateful for Romanias support, which strengthens our state, as well as its constructive solidarity, which enables our nations to be security donors for the…