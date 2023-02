Un ofițer care a dezertat din armata rusă recunoaște: „Trupele noastre i-au torturat pe ucraineni”

Folosind fotografii și documente militare furnizate de ofițerul rus, BBC a verificat și confirmat că locotenentul Efremov a fost în serviciu în Ucraina, la începutul războiului, în regiunea Zaporojie, inclusiv în orașul Melitopol.

Efremov a vorbit despre tortura la care au fost supuși prizonierii ucraineni, descriind sesiuni brutale de interogatoriu, conduse de un colonel rus, în care bărbați au fost împușcați și amenințați cu violul.

Pe 10 februarie 2022, Efremov, șeful unei unități de deminare a Diviziei 42 de Puști Motorizate cu sediul în Cecenia, în Caucazul de Nord, și camarazii său au fost relocați în Crimeea, peninsula ucraineană anexată ilegal de Rusia în urmă cu nouă ani.

„Am fost chemați să participăm la exerciții militare în Crimeea. Pe atunci, nimeni nu credea că va fi război. Sunt sigur că nici ofițerii superiori nu știau”, explică Efremov.

Konstantin Efremov

Militarul își amintește că a fost șocat când a văzut litera „Z” inscripționată pe echipamente și vehicule militare. În câteva zile, „Z” devenise simbolul a ceea ce Kremlinul numea „operațiune militară specială”.

A vrut să renunțe înainte de declanșarea invaziei, dar i-a fost frică de închisoare

După ce a înțeles despre ce e vorba în „exercițiile militare”, Efremov susține că a vrut să renunțe: „M-am dus la comandantul meu și i-am explicat poziția mea. M-a numit trădător și laș. Totuși, mi-am lăsat arma, am urcat într-un taxi și am plecat. Am vrut să mă întorc la baza mea din Cecenia și să-mi dau demisia oficial. Dar camarazii mei mi-au telefonat și mi-au transmis că un colonel a promis că mă va băga în închisoare 10 ani pentru dezertare. Alertase poliția”.

Efremov a sunat un avocat militar, care l-a sfătuit să se întoarcă în garnizoană. „Mi-era frică să nu fiu dus în închisoare”, recunoaște. Și s-a realăturat oamenilor săi.

„Nu am a participat la anexarea Crimeei, nu am luptat în estul Ucrainei când războiul a izbucnit pentru prima dată în Donbas, acum nouă ani. Nu am fost în operațiunea militară a Rusiei în Siria”, insistă ofițerul.

Konstantin Efremov

În ultimii trei ani am fost implicat în deminarea în Cecenia, un loc care a trecut prin două războaie. Cred că munca pe care am făcut-o acolo a fost de folos oamenilor. Konstantin Efremov:

Întors în companie, Efremov a fost pus la conducerea temporară a unui pluton de puști. La 27 februarie, la trei zile după invazia rusă, el și oamenii săi au primit ordin să se deplaseze la nord din Crimeea ocupată și s-au îndreptat spre orașul Melitopol.

„Un soldat a furat o mașină de tuns iarba. Alții au luat găleți, topoare sau biciclete”

Următoarele 10 zile au fost petrecute pe un aerodrom care fusese deja capturat de trupele ruse. Apoi, o lună și jumătate, el și cei opt soldați aflați sub comanda sa au păzit o unitate de artilerie rusă.

El descrie jafurile la care a fost martor: „Găleți, topoare, biciclete, orice, au pus totul în camioane. Atât de multe lucruri erau, că am fost nevoiți să se ghemuim pentru a încăpea în vehicule”.

Soldații și ofițerii au furat tot ce au putut. Unul a luat o mașină de tuns iarba. A spus cu mândrie: „Voi lua asta acasă și voi tăia iarba lângă casa noastră”. Konstantin Efremov:

„Tot timpul am dormit afară”, își amintește el. „Ne era atât de foame, încât am început să vânăm iepuri și fazani”, rememorează.

Dinți scoși cu cleștele

În aprilie, grupul lui Efremov a fost mutat pentru a păzi ceea ce el descrie drept un „sediu logistic”, la Bilmak, nord-est de Melitopol. Acolo, el spune că a fost martor la maltratarea prizonierilor ucraineni.

„Unul dintre ei a recunoscut că este lunetist. Auzind asta, colonelul rus și-a pierdut mințile“, își amintește Efremov:

Colonelul l-a lovit, i-a dat pantalonii ucraineanului în jos și l-a întrebat dacă este căsătorit. „Da”, a răspuns prizonierul. „Atunci cineva să-mi aducă un mop. O să te transformăm într-o fată și să-i trimitem soției tale videoclipul”. Konstantin Efremov:

Altă dată, spune Efremov, colonelul i-a cerut unui prizonier să numească toți naționaliștii ucraineni din unitatea sa. „Ucraineanul nu a înțeles întrebarea. El a răspuns că soldații erau de la infanteria navală a forțelor armate ucrainene. Pentru acest răspuns i-a scos cu cleștele câțiva dinți”.

De la începutul războiului, Kremlinul a susținut că se luptă cu fasciștii, neonaziștii și ultranaționaliștii, o narațiune falsă care a serviti la dezumanizarea ucrainenilor în ochii publicului și ai soldaților ruși.

„Tovarășe colonel, nu vă mai aude, l-ați asurzit”

Alt episod: „Colonelul i-a pus un pistol la tâmplă prizonierului și i-a spus: «O să număr până la trei și apoi să te împușc în cap». A numărat și apoi a tras, de lângă frunte, în ambele părți. Colonelul a început să strige la el. I-am spus: «Tovarășe colonel! Nu vă aude, l-ați asurzit!»”.

Efremov descrie și modul în care colonelul a dat ordin ca ucrainenilor să nu li se dea mâncare normală, ci doar apă și biscuiți.

„Oamenii mei le-au dat ceai fierbinte și țigări și le-au strecurat fân în subsolul rece, să nu doarmă direct pe pământ. Noaptea, pe ascuns”, susține ofițerul rus.

În timpul unui alt interogatoriu, colonelul a împușcat un prizonier în braț și în piciorul drept, sub genunchi. „Ca să-l putem duce la spital, l-am îmbrăcat într-o uniformă rusească. I-am spus: «Nu spune că ești prizonier de război ucrainean, pentru că ori medicii vor refuza să te trateze, ori soldații ruși răniți vor auzi și te împușcă»”.

BBC nu a putut confirma în mod independent acuzațiile specifice de tortură aduse de Konstantin Efremov, dar acestea sunt în concordanță cu alte afirmații de abuz asupra prizonierilor ucraineni.

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

A fugit din țară, după anunțul mobilizării parțiale

Efremov avea să se întoarcă la unitatea sa de deminare, dar nu pentru mult timp. „Șapte dintre noi luasem decizia de a părăsi armata”, a spus el.

La sfârșitul lunii mai, și-a scris scrisoarea demisia: „Unii ofițeri superiori au început să mă amenințe. Ofițerii care nu petrecuseră nicio zi în Ucraina îmi spuneau că sunt un laș și un trădător. Nu mi-au permis să-mi dau demisia. Am fost demis”.

În septembrie 2022, când președintele Vladimir Putin a declarat „mobilizare parțială”, sute de mii de cetățeni ruși au fost recrutați și trimiși în Ucraina.

Efremov a reușit să fugă din țară cu ajutorul grupul rus pentru drepturile omului Gulagu.net.

Konstantin Efremov

„Nu știu ce se întâmplă în capul rușilor. Omul care i-a înșelat de 20 de ani nu trebuie decât să-și dea cuvântul și acești oameni sunt gata să meargă să omoare și să moară. Nu pot înțelege”, afirmă Efremov.

Îmi cer scuze întregii națiuni ucrainene, am venit la ei acasă ca oaspete nepoftit cu o armă în mână. Slavă Domnului că nu am rănit pe nimeni. Slavă Domnului că nu am fost ucis. Nu am dreptul moral de a cere iertare de la ucraineni. Așa ceva nu poate fi iertat! Konstantin Efremov:

Foto: capturi YouTube Gulagu.net; ilustrație principală: Profimedia

