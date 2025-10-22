Mașină de poliție făcută praf de un TIR, în Germania

Accidentul s-a produs miercuri dimineață, pe autostrada A10, în direcția Hamburg.

Un echipaj de poliție se oprise pe banda din dreapta pentru a asigura o mașină defectă, când, din spate, un camion a intrat în plin în autospeciala lor.

Totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă. Ofițerii blocaseră deja banda și amplasaseră conuri și lumini de avertizare. Cu toate astea, șoferul camionului, aflat la volanul unei cap-tractor fără semiremorcă, pare că nu a observat semnalizarea, iar impactul a fost devastator.

„Colegele și colegii mei blocaseră banda din dreapta și semnalizaseră zona cu conuri și lumini de avertizare. Se aflau în mașină când o autoutilitară fără semiremorcă, aparent fără să observe semnalizarea, a lovit aproape fără frânare vehiculul de poliție”, a explicat Joachim Lemmel, purtător de cuvânt al Direcției de Poliție Nord.

În urma coliziunii, trei persoane au fost rănite: șoferul camionului a suferit răni ușoare, iar cei doi polițiști aflați în mașina de serviciu au fost grav răniți.

Autostrada A10, închisă pe ambele sensuri după accident

Autostrada a fost închisă complet, în ambele sensuri, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare. Un elicopter medical a aterizat direct pe carosabil pentru a-i transporta pe agenți la spital.

„Pentru colegii noștri aflați la fața locului, o astfel de intervenție este deosebit de dificilă, mai ales când sunt implicați propriii camarazi”, a adăugat Lemmel. „Totuși, ei trebuie să acționeze profesional, să asigure zona și să gestioneze accidentul. Ulterior, au la dispoziție sprijin psihologic pentru a procesa ceea ce s-a întâmplat”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Direcției de Poliție Nord.

Cercetările la fața locului și operațiunile de degajare au durat mai multe ore. În direcția Hamburg, autostrada a rămas închisă până spre după-amiază.

Recent, un șofer român de TIR a fost condamat la un an și două luni de închisoare cu suspendare, în urma unui accident în care a murit o tânără de 30 de ani, care era însărcinată. Femeia era pasageră într-un Peugeot staționat în coloană, pe o autostradă din Germania, așteptând ca traficul să se deblocheze. În câteva secunde, însă, totul s-a transformat în coșmar. Șoferul român, care avea mâinile ocupate să-și conecteze telefonul la încărcător, a intrat în mașină cu 120 de km/oră, iar impactul a fost unul devastator. Tânăra, care era gravidă în luna a șaptea, nu a avut nicio șansă.



