Din cauza războiului, Olena Zelenska a dezvăluit că ea și cei doi copii abia mai ajung să-l vadă pe Zelenski, iar timpul petrecut la interviu i-a oferit o oportunitate de a fi aproape de soțul ei, pentru care este recunoscătoare.

“Familia noastră a fost ruptă după izbucnirea războiului, aşa cum s-a întâmplat cu orice familie ucraineană. Însă nimeni nu îmi ia soţul, nici măcar războiul. Însă da, el trăieşte pentru jobul său, noi, familia lui, aproape că nu mai ajungem să îl vedem. Acum am avut câteva oportunităţi să ne vedem. Sunt recunoscătoare şi pentru această ocazie, pentru că acest interviu ne face să petrecem timp împreună”, a spus Zelenska.

Ea a explicat că în primele două luni şi jumătate de război nu şi-a văzut deloc soţul faţă în faţă. “Doar am vorbit la telefon”.

Prima Doamnă a Ucrainei a povestit și cum a aflat că războiul a început în țara ei.

”Îmi amintesc că m-am trezit din cauza unor sunete ciudate care veneau de afară, așa cum a făcut, probabil, toată lumea. Era întuneric, era noapte și am văzut că Volodimir nu era lângă mine. M-am dus în camera alăturată, era deja îmbrăcat în costum, dar fără cravată. L-am întrebat ce se întâmplă și mi-a spus că a început. Nu pot descrie emoțiile simțite: neliniște, stupoare… Mi-a spus asta și a plecat. După aceea, nu ne-am văzut mult timp”, a mai spus Olena Zelenska.

⚡️Interview with Volodymyr Zelenskyi and Olena Zelenska in honour of the third anniversary of the inauguration of the President of Ukraine.



«All orders, medals, prizes, names of squares are devoted not to me, but people. To everyone who protects our Ukraine. For our society» pic.twitter.com/Gmdo1eSp1U