Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrel, cere ca ocupanții ruși care au comis violențe în Ucraina să fie aduși în fața justiției.

„Din regiunile eliberate ale Ucrainei vin rapoarte despre crime de neconceput. Violența sexuală ca armă de război împotriva femeilor și copiilor printre atrocitățile comise de trupele ruse. Făptuitorii trebuie aduși în fața justiției”, a spus Josep Borrel pe contul său de Twitter.

Înaltul repreprezentant al UE a mai transmis că Uniunea Europeană va lucra pentru a eradica astfel de cazuri în viitor.

Unspeakable crimes are being reported from liberated regions in Ukraine. Sexual violence as weapon of war against women & children among atrocities committed by Russian troops. Perpetrators must be held accountable.



EU works globally to eliminate conflict-related sexual violence