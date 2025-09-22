Orla Perć (nr. Calea Vulturilor”) este considerat unul dintre cele mai dificile trasee montane din Polonia. Acesta traversează principalele vârfuri ale Munților Tatra și necesită o bună pregătire fizică și experiență în drumeții montane.

De la înființarea sa, la începutul secolului al XX-lea, cel puțin 112 persoane și-au pierdut viața pe traseu.

Traseul este situat în centrul Tatrei Înalte. Lungimea totală este de 4,5 kilometri. Timpul total de mers pe jos (vara, în funcție de starea traseului) variază între 6 și 8 ore. Cel mai înalt punct este Kozi Wierch (2.291 metri).

Un videoclip postat pe rețelele sociale arată mulțimea de turiști de pe traseul Orla Perć din Munții Tatra. Imaginile au fost filmate în ultimele zile ale lunii septembrie, când vremea neașteptat de frumoasă i-a determinat pe mulți polonezi să mai facă o excursie în munți înainte de venirea toamnei.

În videoclip se poate vedea un șir lung de turiști așteptând să urce pe traseul montan. Magda, una dintre excursionistele care a filmat, exclamă, pe filmare: „Mai bine mergi la promoții la Lidl”. Prietena ei răspunde prompt: „La Lidl nu sunt atâția oameni!”.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. „OMG. Tatra a devenit noul Everest?” sau „Înainte: mergeați pe munte. Acum: stați pe munte!”, sunt doar două dintre comentarii.

Autoritățile responsabile cu administrarea Parcului Național Tatra monitorizează situația și iau în considerare posibile măsuri pentru a gestiona fluxul de vizitatori, în special în perioadele de vârf.

