Cercetarea este cu atât mai îngrijorătoare cu cât savanții au exclus influența factorilor naturali din spatele recentelor recorduri de căldură, demonstrând că activitatea umană este principalul motor al acestei accelerări.

Cifrele care definesc noua realitate climatică

Pentru a înțelege gravitatea situației, cercetătorii au analizat datele termice începând cu anul 1880.

Evoluția recentă arată o schimbare de ritm dramatică. Dacă, în perioada 1970 – 2015, încălzirea globală a avut o rată constantă de sub 0,2°C pe deceniu, în ultimii 10 ani rata a explodat, ajungând la aproximativ 0,35°C pe deceniu.

„Dacă rata de încălzire din ultimii 10 ani continuă, acest lucru ar duce la o depășire pe termen lung a limitei de 1,5°C prevăzute de acordul de la Paris înainte de 2030”, a avertizat Stefan Rahmstorf, cercetător la Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic și coautor al studiului.

Pe baza datelor furnizate de serviciul european Copernicus, dacă ritmul actual nu încetinește, omenirea ar putea depăși acest prag critic chiar în cursul acestui an sau, cel târziu, în 2028-2029.

A fost scos din calcul efectul factorilor naturali

În ultimii ani, fenomene naturale precum El Niño, erupțiile vulcanice sau ciclurile solare au amplificat canicula globală. Acest lucru i-a făcut pe unii cercetători să se întrebe dacă recordurile termice sunt doar niște abateri temporare.

Pentru a afla adevărul, autorii noului studiu au aplicat o metodă de „reducere a zgomotului” statistic.

Ei au eliminat din calcule efectul acestor factori naturali în cinci seturi globale de date. Rezultatul a fost clar: în toate cele cinci baze de date se observă o accelerare clară a încălzirii globale cauzate de om, fenomen care a devenit evident începând cu 2013-2014.

Ce spun experții

Comunitatea științifică este în alertă, deși există nuanțe în interpretarea datelor. Zeke Hausfather (Berkeley Earth) a confirmat că există un consens larg privind accelerarea detectabilă a încălzirii.

El a subliniat un paradox interesant: această accelerare a fost favorizată și de o scădere recentă a poluării cu sulf (un poluant care, deși toxic, avea un efect temporar de răcire a atmosferei).

Claudie Beaulieu (UC Santa Cruz) a avertizat că fereastra pentru limitarea încălzirii chiar și la 2°C se restrânge substanțial.

Totuși, ea îndeamnă la prudență, amintind că un fenomen El Niño puternic în 1998 a creat, de asemenea, o iluzie de accelerare extremă, urmată de o aparentă stagnare.

„Monitorizarea continuă va fi esențială pentru a determina dacă este o schimbare de durată sau o variație naturală”, a explicat ea.

Pericolul „punctelor de cotitură”

Poluarea cu carbon a încălzit deja planeta cu aproximativ 1,4°C față de era preindustrială.

Organizația Meteorologică Mondială a confirmat recent că ultimii trei ani au fost cei mai fierbinți din istorie.

Savanții se tem că o încălzire de 1,5°C – 2°C ar putea fi suficientă pentru a declanșa „puncte de cotitură” climatice (schimbări ireversibile ale ecosistemelor) și colapsul „absorbanților de carbon” naturali (păduri, oceane) care elimină CO2 din atmosferă.

Soluția rămâne una singură, deși greu de implementat la nivel global. Așa cum concluzionează Stefan Rahmstorf: „Cât de repede continuă să se încălzească Pământul depinde, în cele din urmă, de cât de repede reducem la zero emisiile globale de CO2 provenite din combustibilii fosili”.

