Deși data exactă nu a fost anunțată, compania a început deja să promoveze device-ul.

Baterie de 7500 mAh, una dintre cele mai mari de pe piață

Conform celor mai recente informații, adunate de pe Weibo de GSMArena, OnePlus 15T va include o baterie impresionantă de 7.500 mAh, cu suport pentru încărcare rapidă de 100W prin cablu și 50W wireless.

Asta e o îmbunătățire semnificativă față de modelul anterior, OnePlus 13T, care avea o baterie de 6.260 mAh. La un asemenea prag, ar trebui să ne așteptăm să obținem fără probleme peste două zile de utilizare normală a smartphone-ului.

Margini mai subțiri decât la iPhone 17 Pro

Telefonul se va distinge și prin protecția sporită, având certificări IP66, IP68, IP69 și IP69K împotriva prafului și apei, precum și margini ale ecranului mai subțiri decât cele ale iPhone 17 Pro.

În plus, device-ul va fi echipat și cu o cameră telefoto periscop îmbunătățită, potrivit informațiilor oficiale din teaserul oferit de OnePlus înaintea lansării.

