Scopul campaniei

Campania „Virtual Donors” permite jucătorilor să ofere până la opt vieți suplimentare prietenilor atunci când își pierd viața în joc. Acest mecanism reflectă realitatea donării de organe, unde un singur donator poate salva până la opt vieți.

Stephanie Keustermans, fondatoarea ONG-ului, a explicat motivația din spatele acestei inițiative: „Vrem să ajungem la un public mai tânăr prin experiențe care le vorbesc pe limba lor”.

Deși Belgia are un sistem de renunțare pentru donarea de organe, înregistrarea oficială rămâne crucială. Familiile pot bloca donarea în absența unor dorințe clare ale persoanei decedate.

Impactul jocurilor video

Alegerea acestor jocuri nu este întâmplătoare. Conform Video Games Federation Belgium, Fortnite a fost cel mai jucat joc în Belgia anul trecut, iar Baldur’s Gate 3 cel mai vizionat. Aceste titluri atrag milioane de jucători zilnic la nivel global.

Situația donării de organe în Belgia

În ciuda faptului că Belgia are cel mai mare număr de donatori din rețeaua Eurotransplant (31 la 1 milion de locuitori), 1.470 de persoane sunt în așteptarea unui transplant.

Conform datelor autorității naționale de sănătate, în 2024, rinichii au fost organele cel mai frecvent transplantate în Belgia, cu 523 de proceduri. Au urmat transplanturile de ficat, plămâni, inimă și pancreas.

Campania „Virtual Donors” reprezintă o abordare inovatoare în sensibilizarea publicului tânăr cu privire la importanța donării de organe. Prin integrarea acestui mesaj în mediul familiar al jocurilor video, organizatorii speră să crească numărul de donatori înregistrați și să salveze mai multe vieți.

