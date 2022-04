În vârstă de 77 de ani, Lubimov cânta la centrul cultural Rassvet când doi agenţi de poliţie au apărut pe scenă. În imaginile publicate pe rețelele de socializare de martori aflați în sală, se vede cum pianistul este înconjurat de forțele de ordine.

Agenții se apleacă spre el, îi vorbesc, iar ulterior fac semne publicului. Lubimov continuă însă să cânte o melodie a compozitorului austriac Franz Schubert. La finalul interpretării, Lubimov a ridicat un braţ către cer în timp ce publicul îl aplaudă.

Concertul a fost apoi oprit, iar clădirea a fost evacuată, potrivit The Moscow Times. Polițiștii au percheziționat apoi incinta timp de două ore și jumătate, căutând presupusa bombă, a declarat un angajat Rassvet pentru The Moscow Times.

Police raid an antiwar concert at a Moscow cultural center, disrupting a performance by pianist Alexei Lubimov. But he still managed to finish his last tune. https://t.co/Z5mRL7ZgnP pic.twitter.com/8x9Uhg9PEe