„Continuă operațiunea ale cărei detalii nu le voi dezvălui. Mulțumesc întregii lumi și mulțumesc Ucrainei pentru sprijinul vostru”, a declarat Palamar în mesajul său de 19 secunde, transmis joi.

The deputy commander of the „Azov” regiment recorded a video in which he refuted the information of #Russian propaganda that he had surrendered and left #Azovstal.



“The operation continues, the details of which I will not disclose,” said Svyatoslav Palamar (Kalina). pic.twitter.com/WkFG0hFzq1