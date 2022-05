Comandanții ucraineni de rang înalt nu s-au predat încă din labirintul de buncăre și tuneluri de sub combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, afirmase, miercuri, 18 mai, Denis Pușilin, liderul regiunii separatiste Donețk, susținută de Rusia.

„De câteva ori am fost la limită, am fost sigur că voi muri! Umorul m-a ajutat întotdeauna să îndur calm. Moartea va veni oricum. Când un războinic moare în timp ce își protejează țara, eu consider că este o moarte demnă”, declara Krotevici, acum câteva zile, într-un interviu pentru Wall Stree Journal.

„Copiii și femeile mor. Sunt uciși și violați … Este iadul în Mariupol. Mi-e greu să vorbesc despre asta. Condițiile sunt teribile. Răniții putrezesc din cauza condițiilor din subteran, a umidității. Leziunile sunt grave: membre amputate, arsuri severe. Medicamentele și analgezicele sunt în cantități extrem de mici”, declara luptătorul din Regimentul Azov, pe 11 mai.

Майор Богдан Кротевич — начальник штабу полку “Азов”. Позивний “Тавр”, і він — один зі сталевих “азовців”, котрі тримають “Азовсталь”.

Сьогодні тред про нього ⬇️ pic.twitter.com/aDVlJGh8Zd — Український ветеранський фонд (@veteranfundua) May 13, 2022

Rusia susține că peste 1.700 de militari ucraineni, inclusiv 80 de răniți, s-au predat din oțelărie începând cu 16 mai. Noile date apar după ce în urmă cu o zi, Moscova anunțase că 900 dintre luptătorii evacuați au fost trimiși într-o fostă colonie de închisoare din orașul Olenivka.

Curtea Supremă de la Moscova va examina, pe 26 mai, cererea Procuraturii Generale privind „recunoașterea asociației naționaliste paramilitare ucrainene Azov ca organizație teroristă”.

Membrii unei organizații recunoscute ca teroriste de către o instanță sunt supuși răspunderii penale.

Comandanții și liderii sunt pedepsiți cu închisoare de la 15 la 20 de ani, cu o amendă de până la 1 milion de ruble (circa 15.000 de dolari). Membrii obișnuiți riscă o pedeapsă de la 5 la 10 ani, cu o amendă de până la 500.000 de ruble (circa 7.500 de dolari).

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina

GSP.RO Reghecampf a devenit din nou tată, prima imagine cu fiul său. A dezvăluit și numele, este de origine irlandeză

Playtech.ro ȘOC! George Simion, SCANDAL uriaș la o televiziune din România. Paznicii l-au oprit, a venit Poliția

Observatornews.ro Afacerea cu care un român a dat lovitura. Vinde cu 100 de lei un litru şi nu face faţă cererii

HOROSCOP Horoscop 19 mai 2022. Taurii au nevoie de mult curaj, dar și de bun simț, ca să se poată orienta în fiecare situație în parte

Știrileprotv.ro Şocul poliţiştiştilor maghiari care au oprit o camionetă condusă de o româncă. Şoferiţa riscă 15 ani de închisoare

Orangesport.ro Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu Djokovic: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE Deea Codrea: „Sustenabilitatea vine atunci când te cunoști“