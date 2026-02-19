Controlul efectuat de Poliția Locală a vizat în special stațiile STB înzăpezite, trecerile de pietoni acoperite de apă și trotuarele impracticabile, cele mai mari sancțiuni fiind aplicate în sectoarele 3 și 4.

5.000 de lei amendă pentru fiecare arteră neconformă

Edilul a clarificat faptul că, deși Primăria Capitalei nu are contracte directe cu firmele de salubrizare, deținând doar atribuții de control, este responsabilitatea sectoarelor să gestioneze deszăpezirea. Amenzile, în cuantum de 5.000 de lei pentru fiecare arteră neconformă, au fost aplicate la 12 ore după încetarea codului meteo, respectând astfel procedurile legale care interzic sancțiunile în timpul avertizărilor active.

Astfel, s-au aplicat următoarele sancțiuni:

Sectorul 1 – 12 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 60.000 lei

Sectorul 2 – 11 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 55.000 lei;

Sectorul 3 – 19 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 95.000 lei;

Sectorul 4 – 19 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 95.000 lei;

Sectorul 5 – 13 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 65.000 lei;

Sectorul 6 – 11 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 55.000 lei

Ciucu cere Apa Nova ca toate canalizările să fie funcționale

Pe lângă curățarea zăpezii, Ciucu a solicitat primăriilor de sector și companiei Apa Nova să asigure scurgerea eficientă a apei rezultate din topire către gurile de canalizare pentru a evita inundațiile. Poliția Locală va continua verificările în perioada următoare pentru a monitoriza modul în care operatorii își îndeplinesc obligațiile de iarnă pe străzile din București.