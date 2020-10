Libertatea a selectat pentru cititori cele mai importante întrebări și răspunsuri din primul interviu amplu oferit de bărbatul de 44 de ani.

“Ultimul meu gând în avion a fost că voi muri”

Bild: Domnule Navalnîi, acum câteva săptămâni erați încă în comă. Acum vă plimbați cu familia prin Berlin. Cum vă simțiți?

Alexei Navalnîi: Mă simt în viață! Am urmat mai mulți pași de recuperare de când m-am trezit din comă. După 28 de zile în spital, am făcut prima mea plimbare în parc, prin ploaie. Era un sentiment de viață pe care probabil puțină lume îl simte. Oamenii alergau pe lângă mine și am vrut să fac jogging cu ei, a fost minunat. Ultimul meu gând în avion a fost că voi muri. Este minunat că acum pot să vorbesc cu soția mea, să-mi văd copiii…

-Este ceva ce v-a lipsit în timp ce erati în spital?

-Luni am mâncat pentru prima dată într-un restaurant, dar am auzit că Berlinul este cunoscut pentru street-food. Aștept cu nerăbdare să mă așez undeva și să comand un kebab și o bere.

-Aveți o soție și doi copii. Simțiți o responsabilitate față de ei? V-ați gândit să rămâneți la Berlin și să nu vă mai întoarceți acasă?

-Am o responsabilitate față de familia mea, dar am și sprijinul lor. Desigur, mă întreb dacă nu vor încerca să nu mă otrăvească în avion, ci în apartamentul meu, unde sunt cu soția și copiii mei. Dar eu și soția mea am luat această decizie cu ani în urmă. Nu a fost niciun moment în care să ne răzgândim. Sunt politician rus, cetățean rus. Cred că fac ceva important și mulți oameni din Rusia mă susțin. Trebuie să le împărtășesc riscul, trebuie să fiu pe stradă cu ei. Aceasta este singura modalitate de a câștiga încrederea oamenilor.

Recomandări Harta de orientare: 100 de metri în jurul celor peste 500 de unități de învățământ din Capitală înseamnă că în anumite zone masca devine obligatorie pe stradă

Alexei și Julia sunt căsătoriți de 20 de ani și și-au sărbătorit aniversarea nunții la sfârșitul lunii august.

-Cum trăiește soția cu faptul că viața vă este în pericol constant? Că vă poate pierde oricând? Nu vă spune: Alexei, încetează cu politica!

-Nimeni nu ar fi mai dezamăgit de mine ca soția mea dacă aș ieși din politică. Nu am avut niciodată astfel de conversații.

Recomandări Jumătate din totalul cazurilor de COVID-19 apărute în focare din sistemul de sănătate sunt în unităţi psihiatrice și guvernanții nu vorbesc despre asta

-V-ați fi așteptat vreodată ca otrava Noviciok să fie folosită împotriva dv.?

-Nu, niciodată în viața mea! Dacă nu ar fi rezultatele clare din laboratorul Bundeswehr și laboratoarele francez și suedez, nu aș crede eu însumi. Știm multe despre Putin și Kremlin, dar nu aș fi crezut că ar face asta. Dar acum s-a dovedit, fără îndoială. Dar poate că obiectivul lor principal nu a fost să mă omoare, ci mai degrabă să intimideze oamenii din toată Rusia…

“Putin este nebun după bani și după putere, ar face orice”

-O mare întrebare este de ce ați fost otrăvit la sfârșitul lunii august? Credeți că momentul otrăvirii a avut vreo legătură cu protestele din Belarus?

-Au existat demonstrații în Belarus și, în același timp, există proteste masive în Habarovsk, lângă granița Rusiei cu China (nota editorului). Kremlinul este îngrozit deoarece strategia noastră funcționează și ratingurile de popularitate ale lui Putin și ale partidului său “Rusia Unită” scad. Și nu au nicio idee ce să facă în legătură cu asta. Organizația noastră a rezistat presiunii Kremlinului și a supraviețuit. Cred că a fost ultima soluție pentru ei. Probabil că s-au gândit: “Alexei, asta e vina ta. Am încercat toate modalitățile posibile de a vă intimida, dar ați continuat. Îmi pare rău, acum trebuie să te ucidem”.

Recomandări Cum și-a planificat Grupul Iulius tunul imobiliar de la ROMEXPO. Detaliile unei înțelegeri controversate pentru 42 de hectare în nordul Capitalei

-Va cădea Putin?

-Nu sunt politolog și nu fac previziuni. Dar dacă mâine ar fi alegeri corecte, l-am învinge pe Putin. Nu am nicio îndoială: dacă vor exista alegeri corecte, vom învinge partidul său de guvernământ. Dar Putin este nebun după bani și putere. Va face orice pentru a rămâne la putere, orice.

“Nu știu ce se va întâmpla când revin acasă. Poate mă vor aresta pe aeroport”

-Asta înseamnă că va încerca din nou să vă omoare?

-Nu sunt o persoană naivă, există unele lucruri pe care pur și simplu nu le pot controla. Dar nu am altă țară. Sunt rus, nu german. Țara mea este Rusia. Și știu că țara mea este gata să trăiască normal. Poporul rus merită să ducă o viață fericită, obișnuită. Și cel mai mare obstacol în acest sens este obiectivul lui Putin de a fi cel mai bogat și mai puternic om din lume. Sunt împotriva lui și încerc să mă protejez pe mine, familia și oamenii mei.

-Dar acum Kremlinul v-a blocat conturile și v-a confiscat apartamentul. Cum intenționați să continuați când vă întoarceți în Rusia?

-Nu este nimic nou pentru mine. Conturile mele au fost înghețate de mai multe ori și apartamentul meu a fost deja rechiziționat. Nu știu ce se va întâmpla când mă voi întoarce. Poate mă vor aresta la aeroport. Pur și simplu nu știu.

“Dacă mi-ar fi frică, mi-ar fi rușine. Trebuie să trăiesc cu asta”

-Chiar nu vă e frică deloc?

-Nu mi-e frică. Nu sunt nebun, înțeleg riscurile, dar pur și simplu nu le pot controla. Trebuie să trăiesc cu asta. Activiștii care fac activități politice sau jurnaliștii independenți care scriu despre lupta în Caucaz sunt cu adevărat curajoși. Sunt un tip faimos, mie mi-e mai ușor. Chiar dacă cineva încearcă să mă omoare, oameni generoși mă ajută cu un avion care să mă ducă în Germania. Dar dacă ești un activist independent sau un jurnalist și ești ucis, nimeni nu va afla, probabil, despre asta, doar familia ta. Așa că, dacă aș fi speriat, mi-ar fi rușine!

Principal opozant al regimului lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnîi, 44 de

ani, s-a simţit extrem de rău după ce a băut un ceai într-un aeroport din

Tomsk, înainte de a urca într-un avion cu destinația Moscova, pe 20 august.

Liderul opoziţiei ruse a fost apoi spitalizat în Siberia, în comă.

Pe 22 august, după îndelungi tratative și solicitări internaționale, rușii au

acceptat ca Aleksei Navalnîi să fie transportat în Germania, la Spitalul Charite din Berlin.

Germanii au anunțat primii otrăvirea lui Navalnîi cu Noviciok, în timp ce rușii continuă și astăzi să nege.

Pe 7 septembrie, după aproape trei săptămâni de la otrăvirea cu Noviciok,

Aleksei Navalnîi a fost scos din coma indusă și a răspuns unor stimuli.

Pe 15 septembrie, Navalnîi a postat prima fotografie cu el în spital și primul mesaj după ce a fost otrăvit: “Salut, sunt Navalnîi. Mi-e dor de voi. Nu prea pot face multe fără ajutor, dar ieri am putut respira singur toată ziua”.





Citeşte şi:

EXCLUSIV | Cum și-a planificat Grupul Iulius tunul imobiliar de la ROMEXPO. Detaliile unei înțelegeri controversate pentru 42 de hectare în nordul Capitalei

Ţara care oferă un stimulent financiar pentru creşterea natalităţii în timpul pandemiei

Supraviețuitoare a cancerului: “Mă gândesc la autoexaminarea sânilor cum mă gândesc la a-mi folosi ața dentară – e o parte necesară a îngrijirii corpurilor noastre”

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan e filată de procurori! Motivul șocant

PARTENERI - PLAYTECH Secretul Elenei Udrea, dezvăluit după atâția ani. Semnul a fost deslușit. E de necrezut cui i-a fost transmis

HOROSCOP Horoscop 7 octombrie 2020. Vărsătorii se confruntă cu multe complicații legate de casă și de familie

Știrileprotv.ro Decizie de ULTIMĂ ORĂ luată de facebook și de Instagram! Toate aceste conturi, pagini și grupuri vor fi șterse. Mii de persoane vizate

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021