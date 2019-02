Opoziţia o apără pe Kovesi, după citarea la secţia specială pentru anchetarea magistraţilor: „Liviu Dragnea a apăsat pe un buton şi noua justiţie a executat”

„Mi se pare scandalos ca atunci când mai sunt câteva zile până la audierea în Comisia LIBE a Parlamentului European a candidatului român la șefia Parchetului European, Secția specială de investigare a magistraților să inițieze o anchetă penală atât de repede împotriva doamnei Kovesi care, repet, este în procedura de ocupare a poziției de procuror-șef. Am fost împotriva înființării acestei Secții. Am atacat la CCR, am sesizat Comisia de la Veneția. Comisia de la Veneția ne-a dat dreptate și a formulat recomandare împotriva înființării acestei Secții speciale de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. Iată la ce a dus înființarea acestei Secții, care este practic sluga politicului, sluga infractorilor din PSD-ALDE, care execută comenzi și care încearcă să îngenuncheze orice magistrat independent care încearcă să își exercite profesia și care îi deranjează pe cei care se află astăzi la putere”, a transmis liderul PNL Ludovic Orban.

Şi USR o susţine pe Laura Codruţa Kovesi.

„Liviu Dragnea a apăsat pe un buton şi ‘noua’ justiţie, cea făcută de modificările impuse în Parlament, a executat. Laura Codruţa Kovesi a fost citată fix în ziua când trebuie să ajungă în Parlamentul European să-şi susţină candidatura pentru funcţia de procuror-şef european. Se îndoieşte cineva că această nemernicie este făcută la ordinul lui Liviu Dragnea? O numire a Codruţei Kovesi în funcţia de procuror-şef european ar însemna sfârşitul retoricii urii pentru Dragnea, Toader, Tăriceanu şi acoliţii lor. Nimeni nu i-ar mai crede. O numire a ei practic ar fi confirmarea faptului că de doi ani nişte infractori au confiscat România. Orice cetăţean s-ar întreba legitim şi firesc cum mama naibii toată Europa e proastă şi doar Dragnea are dreptate. Dragi prieteni, aşa va arăta România dacă Dragnea şi PSD reuşesc să-şi ducă planul până la capăt”, a afirmat Dan Barna, într-o postare pe Facebook.

El consideră că modul în care Kovesi a primit citaţia „este echivalentul unei execuţii politice cât se poate de reală”.

Preşedintele Partidului Libertăţii, Unităţii şi Solidarităţii (PLUS), Dacian Cioloş, a declarat că „încercarea de intimidare şi discreditare a Laurei Codruţa Kovesi este o acţiune de compromitere publică specifică actualei puteri”, întrucât „liderii PSD-ALDE nu doresc ca fosta şefă a DNA să ajungă procuror-şef european”.

Fostul premier a adăugat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că liderii PSD-ALDE „folosesc toată maşinăria de manipulare şi de presiune, dar şi instituţiile subordonate politic, pentru a stopa chiar şi fizic această numire pe ultima sută de metri”.

Laura Codruţa Kovesi a anunţat, miercuri seară, la Europa FM, că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie, având calitatea de suspect într-un dosar în care acuzațiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

