Fostă şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie a spus că această citaţie vine în momentul în care ea se pregăteşte să susţină interviul pentru funcţia de procuror-şef european.

„Citația vine înainte de a merge la Parlamentul European la audieri, dar probabil este tot o coincidență. Mi-am cumpărat bilet de avion pentru vineri ca să pot să merg la Bruxelles și să particip la audiere. Am fost astăzi la Înalta Curte și am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă loc luni.

La nici câteva ore după ce am depus această cerere, am primit această citație. Este evident că prin această metodă se încearcă oprirea mea în această procedură, se încearcă să nu ocup această funcție, pentru că totuși am șanse, sunt candidatul care s-a situat pe primul loc”, a declarat Kovesi la Europa FM.

Kovesi a mai spus că în citație nu sunt descrise faptele, urmând ca acestea să îi fie aduse la cunoștință când se va prezenta la audiere. Ea a mai declarat că bănuiește că este vorba despre dosarul în care ar fi fost implicată de aducerea lui Popa Nicolae în țară, dosar despre care spune că este „desigur, o mare minciună”.

Laura Codruţa Kovesi, este pe lista scurtă a propunerilor pentru funcția de procuror-şef al Parchetului European. În urma selecției organizate de specialiștii unui Comitet special de selecție, Kovesi s-a clasat pe primul loc dintre candidați.

Imediat după ce a apărut informația că fosta șefă DNA se află pe lista scurtă a favoriților la funcția de procuror-șef al Parchetului European, Ministrul Justiției, Tudorel Toader spus că-i va anunța pe toți ceilalți miniștri de justiție din Uniunea Europeană de „abuzurile comise de Laura Codruța Kovesi'.

Kovesi a fost revocată din funcția de procuror-șef DNA pe 9 iulie 2018, de președintele Klaus Iohannis la cererea ministrului Justiției, Tudorel Toader.

