Trei atacuri armate în Mississippi

Şase persoane au fost ucise în centrul oraşului Leland, după un meci de fotbal şcolar, în regiunea deltei Mississippi, în partea de vest a statului, potrivit medicului legist din comitat, iar alte două persoane au murit într-un incident armat separat, în estul statului. A existat și un al treilea atac armat, fără victime relatează AP.

La Leland, patru persoane au fost ucise şi alte două au murit ulterior, la spital, potrivit unei declaraţii a medicului legist din Washington County.

Circa 20 de persoane au fost rănite în urma împuşcăturilor, după ce oamenii s-au adunat în zona din centrul oraşului după meci, a afirmat senatorul Derrick Simmons. Dintre aceştia, patru erau în stare critică şi au fost transportaţi aerian de la un spital din Jackson.

„Oamenii se adunau şi se distrau în centrul oraşului Leland”, a afirmat Simmons despre oraşul cu o populaţie sub 4.000 de persoane. „Este o violenţă armată fără sens. Asistăm acum la o proliferare a armelor care sunt în circulaţie”, a mai afirmat el.

Deocamdată nu au fost anunţate arestări, iar Simmons a declarat, sâmbătă, că nu a auzit vreo informaţie privind posibili suspecţi.

Două persoane, ucise într-un incident armat separat, în estul statului Mississippi

Poliţia din orăşelul Heidelberg, în partea estică a statului, anchetează un incident armat petrecut în timpul serbărilor şcolare, soldat cu doi morţi. Ambele persoane au fost ucise, vineri noapte, în campusul şcolar, a declarat şeful Poliţiei din Heidelberg, Cornell White. De asemenea, o femeie însărcinată s-a aflat printre cei ucişi, a declarat Tate Reeves, guvernatorul din Mississippi.

„Acum avem un suspect încă în libertate, dar nu pot oferi detalii”, a declarat, sâmbătă dimineaţa, şeful Poliţiei din Heidelberg

Un bărbat de 18 ani era căutat pentru audieri în legătură cu împuşcăturile din Heidelberg. Incidentul a avut loc în campusul şcolar unde echipa Heidelberg Oilers juca un meci de fotbal. Oraşul cu circa 640 de locuitori se află la aproximativ 137 de kilometri sud-est de Jackson, capitala statului.

Este investigat și un alt treilea incident armat. În Sharkey County, Mississippi, şeriful local anchetează un incident armat, fără victime, petrecut după un meci de fotbal, au anunţat autorităţile. Două persoane au fost arestate în legătură cu aceste focuri de armă, care au avut loc la o şcoală locală, vineri seară după meci, a declarat şeriful din Sharkey County.

