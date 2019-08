„Am vorbit pe la 18:30, dar l-am mai sunat o dată la vreo două ore după și nu mi-a răspuns. Am crezut că doarme și nu am vrut să-l trezesc. Privind acum în urmă, regret că nu am insistat. Ăsta este cel mai mare regret pe care îl am”, spune Violeta Baciu, soția lui Ștefan.

Un om a dispărut, la propriu, din spital. Din Spitalul pentru Siguranță Săpoca. Ore întregi, una după alta, NIMENI nu a știut unde este Ștefan. A doua zi, soția reușește să dea de cineva din spital. Angajații îl găsesc fără viață, atârnat de un copac din curte. Era aprilie 2018.

Ce s-a schimbat la Săpoca de atunci? Nimic în bine. Au mai murit 5 pacienți. Cum funcționează o instituție medicală care numără morții, vedeți la Adriana Nedelea LA FIX.

Citeşte şi:

Un bărbat internat la Săpoca a fost găsit spânzurat în curtea spitalului, anul trecut. Familia acuză spitalul: „Ore în șir nu au văzut că lipsea, nu l-a căutat nimeni”

Oamenii uciși în Buzău nu sunt primele victime dintr-un spital de psihiatrie. Cei mai ascunși dintre vulnerabili

Agresorul de la Spitalul din Săpoca nu a putut fi audiat, pentru că a intrat din nou în sevraj

GSP.RO A ajuns la 120 de kilograme dintr-un motiv șocant. "EȘTI O VACĂ FĂRĂ SPERANȚE!" Azi e transformată total, incredibil cum arată